Internaron en el Inisa a adolescente de 16 años por el asesinato de repartidor en el barrio Carrasco Norte

La Fiscalía de Adolescentes de primer turno logró formalizar la investigación de un adolescente de 16 años por el crimen del repartidor ocurrido el pasado viernes en el barrio Carrasco Norte en Montevideo. El menor de edad fue formalizado como presunto autor de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como delito de homicidio muy especialmente agravado.

Según informó Fiscalía, como medida cautelar se dispuso la internación del adolescente en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por 150 días mientras continúa la investigación.

Este martes, tras la recolección de evidencia adicional, se solicitó su detención. El menor fue detenido durante un operativo en Carrasco Norte. Más allá de esto, los investigadores buscan a un segundo involucrado en el crimen y trabajan para avanzar en su identificación.

El menor había ido de forma voluntaria a la Seccional 26 (Paso Carrasco) acompañado por su madre. Allí, argumentó haber sido quien disparó contra la víctima en el cruce de las calles Máximo Tajes y Capri. El adolescente no tiene antecedentes penales.

Caravana de repartidores de Pedidos Ya por asesinato de compañero. Foto: Ignacio Sánchez.

Un crimen que conmocionó a la zona

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche en lo que se investiga como una rapiña. La víctima, un hombre de nacionalidad cubana, fue abordado por dos personas que se desplazaban a pie. De acuerdo con la información primaria, el trabajador habría intentado defenderse del asalto antes de recibir el impacto de bala que le quitó la vida en el lugar.

Al llegar los efectivos policiales, el hombre ya se encontraba sin signos vitales junto a su motocicleta. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, piezas que resultaron clave para la presión sobre los sospechosos que derivó en la entrega del menor.