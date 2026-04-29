El 11 de Nacional para visitar a Universitario por Copa Libertadores: vuelve Cándido y una sorpresa en ataque

ENVIADO A LIMA/PERÚ

Nacional tiene un partido crucial por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores cuando este miércoles por la noche visite a Universitario en el Estadio Monumental de Lima, en partido que se jugará ante unos 40.000 espectadores y donde los tricolores buscarán sacar distancia en el primer lugar después de lo que fue la victoria de Deportes Tolima 3-0 frente a Coquimbo Unido de este martes por la noche en Ibague.

El técnico Jorge Bava no dio ningún indicio de la oncena previo al viaje a Lima, ni tampoco en la mañana de este miércoles, pero finalmente le confirmó la oncena a los futbolistas en la charla técnica que aconteció sobre el mediodía. El plantel tuvo una activación en el Hotel Hilton Garden INN Surco y tras la charla ya quedó pronto para el partido ante un equipo que atraviesa una profunda crisis por la destitución de su director deportivo esta semana y los últimos malos resultados.

El entrenador de Nacional apela en esta oportunidad, a diferencia de lo que sucedió contra Tolima en el Gran Parque Central, a una línea de cuatro defensores con el regreso de Camilo Cándido al lateral izquierdo luego de la lesión muscular que sufrió. El que no jugará es Emiliano Ancheta, pese a estar recuperado, y sí lo hará Nicolás Rodríguez en el lateral derecho. El DT está conforme con el rendimiento del Ojito.

Camilo Cándido durante un entrenamiento con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: @Nacional.

En la mitad de la cancha no hay novedades porque estarán desde el vamos Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro mientras que en la ofensiva aparece la otra novedad porque reaparece dentro de los titulares el argentino Tomás Verón Lupi, que estará junto a Baltasar Barcia y Maximiliano Gómez, que está plenamente recuperado.

El que no está al 100% todavía es Maximiliano Silvera, motivo por el cual no fue incluido entre los titulares aunque estará en el banco de suplentes, igual que Juan Cruz de los Santos. El tercer arquero Felipe Bianchi es el que quedará afuera de los relevos en uno de los estadios más grandes del continente, con capacidad para 80.000 espectadores.

En resumen, Nacional jugará hoy con Luis Mejía en el arco; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi. El partido contará con el arbitraje del paraguayo Carlos Benítez y José Méndez estará en el VAR. Comienza a la hora 23:00 de Uruguay.