Vairo: la pausa al "bozal" en Nacional, el motivo de un gran quórum en Lima y el proyecto votado en directiva

Enviado Lima / Perú

De cara al partido de esta noche entre Nacional y Universitario, fijado para las 23 horas en el Estadio Monumental de Lima (Espn y Disney+), el presidente Ricardo Vairo palpitó el cruce por la tercera fecha del grupo B en la Copa Libertadores, encuentro al que acudió la directiva casi en su totalidad, salvo por el caso de José Decurnex.

"Fue un viaje largo, de como cinco horas, y el trayecto del aeropuerto fue en la hora pico, demoramos como dos horas y llegamos cansados. Tenemos un partido clave, si ganamos hoy nos despegaríamos en la tabla y también solidificaría el crecimiento que estamos sintiendo, el equipo está empezando a encontrarse", narró Vairo en diálogo con Ovación sobre cómo fue el arribo a Perú este martes.

Acerca de la gran presencia y acompañamiento al equipo que se quedó sin poder luchar por el Torneo Apertura, explicó: "Estamos casi todos acá, en buena sintonía, tratando de encarar las diferencias de frente, falta solo José (Decurnex), que tenía otro viaje. Tratamos de tener siempre un buen diálogo, lo primero siempre es Nacional".

En relación a la convivencia dirigencial y consultado por si es él quién decide los tiempos de quién debe hablar y cuándo, el mandatario replicó cómo continúa la decisión del "bozal" que se había impuesto en Nacional. "No es tan así, no elijo los tiempos, sí lo fue el año pasado y que era un poco en lo que quizá había diferencias. Aunque estábamos de acuerdo en que se estaban generando muchos diálogos que podían ser sensibles, tanto para la directiva como para el plantel. Hay que tener claro que cuando uno habla lo hace en nombre de Nacional. Ahora hay libertad para hablar, hasta que la directiva resuelva lo contrario", expresó.

Vairo también se refirió al hecho de que la Comisión Directiva aprobara, por unanimidad, una propuesta para volver a jugar algo similar a la Supercopa Sudamericana, que se disputó entre todos los clubes campeones de la Copa Libertadores y existió durante una década entre 1988 y 1997.

"Fue un planteamiento que se hizo a través de Javier Gomensoro, fue un exploratorio interno para que los equipos uruguayos tengan más posibilidades, se comenzó hablando de un torneo de campeones del año calendario y luego se terminó hablando de campeones de Libertadores, vamos a explorarlo un poco más. Sabemos que los calendarios de Conmebol son exigentes", explicó el presidente tricolor.