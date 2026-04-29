Las claves para entender el caso Minetti: de las fiestas de Berlusconi a adoptar un niño en Punta del Este

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, anunció el pasado 11 de abril el indulto a Nicole Minetti, condenada por incitar a la prostitución en las conocidas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

A raíz de la decisión presidencial, una investigación periodística reveló “supuestas falsedades” a las que acudió Minetti para evitar ir a prisión. A continuación, repasamos las claves para entender el caso y por qué la investigación se traslada a Uruguay.

¿Quién es Nicole Minetti?

Nicole Minetti fue, hace algo más de una década, una de las protagonistas de los escándalos del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, fallecido en junio de 2023.

Actualmente de 41 años e higienista dental de profesión, la mujer fue una conocida figura televisiva y posteriormente conquistó de mano de Berlusconi una carrera política como consejera regional en Lombardía hasta verse salpicada en sus problemas judiciales, sobre todo por el sonado Caso Ruby sobre la relación sexual que Berlusconi mantuvo con una joven marroquí menor de edad.

Nicole Minetti Foto: Archivo/MANGIAROTTI CLAUDIO - OLYCOM





Al final, Minetti fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del líder conservador y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

Minetti está en pareja con el empresario Giuseppe Cipriani, empresario italiano que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este y tiene múltiples inversiones en Uruguay.

El indulto a Nicole Minetti y las acusaciones tras una investigación periodística

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, anunció el 11 de abril el indulto a esta mujer —anulando así las condenas de 3 años y 11 meses de prisión— ya que, según alegó entonces, tiene un familiar menor de edad gravemente enfermo que requiere su ayuda.

Sin embargo, una investigación del periodista Thomas Mackinson para el diario Il Fatto Quotidiano pone en tela de juicio la legalidad del movimiento de Minetti para evitar ir a la cárcel.

Según el reporte, Minetti y su pareja, Giuseppe Cipriani, habrían tramitado la adopción de un niño nacido en 2017 en Uruguay bajo condiciones sospechosas. La solicitud de clemencia por parte de la exasesora de Berlusconi presentaba como base que el niño había sido abandonado al nacer. Sin embargo, documentos judiciales de Maldonado consultados por el medio italiano revelaron que ambos padres estaban vivos e identificados, y tanto Minetti como Cipriani presentaron una demanda para pedir la "separación definitiva y pérdida de patria potestad".

Según la investigación, el niño ingresó en enero de 2018 al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), como "último recurso", dado que su madre estaba en situación de indigencia y su padre se encontraba en prisión. En ese momento, el juez González Camejo ordenó "que se creara un vínculo entre madre e hijo y se verificara su reunificación", apunta Il Fatto Quotidiano.

En la petición de indulto también se alega que Minetti y Cipriani tuvieron que llevar en 2021 al niño a operarse a Estados Unidos. Sin embargo, en ese año no contaban con el aval legal de sacar al menor del país.

Otra arista que se desprende de la investigación es que la abogada que llevaba a cabo el proceso de adopción, Mercedes Nieto, murió en junio de 2024 junto a su esposo cuando se calcinó su casa en pueblo Garzón.

Cuatro días después de que saliera a la luz este reporte periodístico, el Ministerio del Interior emitió un aviso: María de los Ángeles González Colinet, de 29 años, madre biológica del niño adoptado por Minetti y Cipriani, se encuentra desaparecida desde febrero.

María de los Ángeles González Colinet se encuentra desaparecida desde mediados de febrero. Foto: Ministerio del Interior.

Relación con INAU e investigación por el caso Epstein La investigación publicada en Il Fatto Quotidiano señala que se generó un vínculo entre Minetti y Cipriani y el INAU. "Donaban dinero y bienes y los fines de semana abrían la chacra a los niños, entre ellos el pequeño, cuyos padres eran tan pobres que ni siquira podrían pagar un abogado", apunta. El artículo apunta también que hubo nexos financieros entre Cipriani y el financista estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y señalado por encabezar una red de abuso sexual de menores.



La palabra de Minetti tras la investigación

"Creo que es mi deber intervenir para protegerme a mí misma, a mi familia y, sobre todo, a mi hijo, que se encuentran gravemente expuestos a una exposición mediática indebida e injustificada", declaró Nicole Minetti a través de un escrito enviado por sus abogados Emanuele Fisicaro y Antonella Calcaterra.

"Se han difundido informaciones falsas , que dañan gravemente mi reputación, acompañadas de la divulgación de información sobre un menor que, por ley, nunca debería haberse hecho pública, en clara violación de los principios establecidos para la protección de menores", añadió la mujer, según recoge Il Giorno.

"Todo el proceso de adopción se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la ley , siguiendo el procedimiento habitual, desde la fase previa a la adopción hasta la colocación final , tal como consta en la documentación", prosigue el comunicado y agrega: "niego categóricamente haber tenido nunca ninguna disputa con los padres biológicos de mi hijo, a quienes nunca he conocido".

Nicòle Minetti. Foto Archivo El País.

La Justicia italiana pide investigar irregularidades

A raíz del reporte periodístico, la Jefatura del Estado de Italia ordenó al ministro de Justicia, Carlo Nordio, que explique la información publicada en ese medio, ya que entre sus competencias está la justificación y documentación de eventuales indultos.

Con base en "las consiguientes informaciones en prensa sobre la presunta falsedad de los elementos presentados en la solicitud de clemencia", el presidente de la República pide que el Ministerio "recabe con la debida urgencia la información necesaria que permita comprobar la veracidad de lo señalado" por el periódico.

El Ministerio de Justicia ya ha iniciado las pesquisas para aclarar esta situación, según avanzó la agencia Ansa.

¿Qué dijo Giorgia Meloni sobre el indulto a Minetti?

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, blindó este martes la figura de su ministro de Justicia, Carlo Nordio, en medio de una tormenta política desatada por el indulto concedido a Nicole Minetti. "Me fío del ministro Carlo Nordio", sentenció Meloni durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros enfocado en medidas laborales.

Meloni defendió el proceder de su administración argumentando que el Ministerio de Justicia ha tramitado 1.241 peticiones de gracia desde 2022, de las cuales 1.045 fueron derivadas a las fiscalías.

"Este caso no ha seguido un camino distinto a los demás y se ha respetado tanto la ley como la praxis", puntualizó la primera ministra. Sin embargo, la explicación no ha calmado a la oposición, que exige la renuncia de Nordio, cuya gestión ya venía debilitada tras el reciente rechazo a su reforma constitucional de la judicatura en el mes de marzo.