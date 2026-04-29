Desgarrador testimonio de la pareja del repartidor asesinado en Carrasco Norte: "Vinimos para salir adelante"

Claudia, pareja del repartidor de PedidosYa asesinado el viernes pasado en Carrasco Norte, describió al hombre como “la mejor persona del mundo” y aseguró que su familia “está destruida”.

"No te puedo decir cómo estoy, porque ni yo sé cómo estoy. Nos decidimos a venir a este país para salir adelante. Él reunió dinero y llegamos aquí", contó a Subrayado (Canal 10). Ambos son oriundos de Cuba.

Según explicó la mujer, primero se instaló la pareja en Uruguay y luego trajeron al resto de la familia. Hace un año y medio que viven en el país.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

El repartidor había comenzado a trabajar para la aplicación hacía un mes y medio. La mujer, por su parte, quedó desempleada luego de que cerrara la empresa en la que trabajaba.

“No puedo con esta casa sola. Estoy con mi mamá, que tiene 63 años. Es dificilísimo encontrar trabajo acá. Y con un solo sueldo, porque aquí tampoco son buenos salarios, no me va a dar para mantener a mi familia yo sola”, expresó.

La mujer vive con su madre y su hijo de siete años.

Detuvieron a adolescente de 16 años por el homicidio del repartidor

El joven de 16 años que se había entregado por el homicidio de un repartidor en Carrasco Norte fue detenido este martes nuevamente por la Policía. Si bien el menor se había presentado en una comisaría el domingo pasado, manifestando ser el autor del disparo, había quedado emplazado por la Fiscalía ya que no se tenían suficientes pruebas como para determinar que estuviera involucrado en el caso.

Este martes, tras la recolección de evidencia adicional, se solicitó su detención. El menor fue detenido durante un operativo en Carrasco Norte y será llevado ante una sede judicial en las próximas horas. Más allá de esto, los investigadores buscan a un segundo involucrado en el crimen y trabajan para avanzar en su identificación.

El menor había ido de forma voluntaria a la Seccional 26 (Paso Carrasco) acompañado por su madre. Allí, argumentó haber sido quien disparó contra la víctima en el cruce de las calles Máximo Tajes y Capri. El adolescente no tiene antecedentes penales.

Operativo policial. Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País

Un crimen que conmocionó a la zona

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche en lo que se investiga como una rapiña. La víctima, un hombre de nacionalidad cubana, fue abordado por dos personas que se desplazaban a pie. De acuerdo con la información primaria, el trabajador habría intentado defenderse del asalto antes de recibir el impacto de bala que le quitó la vida en el lugar.

Al llegar los efectivos policiales, el hombre ya se encontraba sin signos vitales junto a su motocicleta. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, piezas que resultaron clave para la presión sobre los sospechosos que derivó en la entrega del menor.