Detuvieron al adolescente de 16 años que se había entregado por el homicidio del repartidor en Carrasco Norte

El joven de 16 años que se había entregado por el homicidio de un repartidor en Carrasco Norte fue detenido nuevamente por la Policía. Si bien el menor se había presentado en una comisaría el domingo pasado, manifestando ser el autor del disparo, había quedado emplazado por la Fiscalía ya que no se tenían suficientes pruebas como para determinar que estuviera involucrado en el caso.

Este martes, tras la recolección de evidencia adicional, se solicitó su detención. El menor fue detenido durante un operativo en Carrasco Norte y será llevado ante una sede judicial en las próximas horas. Más allá de esto, los investigadores buscan a un segundo involucrado en el crimen y trabajan para avanzar en su identificación.

El menor se había presentado el domingo de forma voluntaria en la Seccional 26 (Paso Carrasco) acompañado por su madre. Allí, argumentó haber sido quien disparó contra la víctima en el cruce de las calles Máximo Tajes y Capri. El adolescente no tiene antecedentes penales.

Un crimen que conmocionó a la zona

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche en lo que se investiga como una rapiña. La víctima, un hombre de nacionalidad cubana, fue abordado por dos personas que se desplazaban a pie. De acuerdo con la información primaria, el trabajador habría intentado defenderse del asalto antes de recibir el impacto de bala que le quitó la vida en el lugar.

Delivery. Foto: Ignacio Sánchez.

Al llegar los efectivos policiales, el hombre ya se encontraba sin signos vitales junto a su motocicleta. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, piezas que resultaron clave para la presión sobre los sospechosos que derivó en la entrega del menor.