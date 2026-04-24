Delivery fue asesinado de un disparo en Carrasco Norte: tenía 31 años y era extranjero

Un delivery fue asesinado este viernes a la noche en Carrasco Norte, puntualmente en la intersección de las calles Máximo Tajes y Capri, consignó Telenoche (Canal 4).

El hombre tenía 31 años y era de nacionalidad cubana de acuerdo a los datos que entregaron al citado medio colegas del fallecido que se acercaron al lugar.

Fue asesinado en una presunta rapiña ante dos personas que escaparon a pie tras dispararle. El hombre habría intentado defenderse, de acuerdo a la información primaria. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar del hecho, el hombre ya estaba tendido en el suelo, sin signos vitales. También se encontraba su moto.

En la zona donde se dio el hecho, hay cámaras de seguridad que esperan que colaboren en la investigación.

Un hecho similar ocurrió también hoy en el Prado

Otro crimen ocurrió en la madrugada de este viernes en Montevideo, esta vez en el Prado. Un joven de 22 años que circulaba en moto junto a una mujer fue abordado por dos presuntos ladrones en otra moto a la altura de la rotonda de Luis Alberto de Herrera y Millán. Con la aparente intención de robarle la moto, los atacantes dispararon y le provocaron una herida de muerte.

Información de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el robo no se concretó. Dos hombres iban en la moto que interceptó al joven y a su acompañante en la rotonda, pero como no pudieron llevarse la otra moto huyeron del lugar.

Telemundo (Teledoce) informó que el joven de 22 años, víctima de los disparos, siguió su marcha y se detuvo en Delmira Agustini y Buschental, en el popular parque que hay en esa zona de la capital, donde esta mañana se desarrollaba un operativo policial en búsqueda de indicios. También era delivery, informó el citado medio.

Un hombre que circulaba en su vehículo particular por la zona subió a la víctima y la trasladó a la Policlínica Badano Repetto, en Piedras Blancas. Un médico de guardia constató su fallecimiento por una "herida de arma de fuego penetrante en el tórax".