Concentración de motos en rambla de Parque Rodó: una persona resultó detenida por desacato tras siniestro

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que durante la madrugada del viernes se implementó un operativo de seguridad en rambla presidente Wilson y Julio María Sosa, (Parque Rodó) donde hubo un siniestro de tránsito y una concentración de decenas de motocicletas.

"La presencia policial permitió dispersar dicha concentración, en cumplimiento de los objetivos previstos", informó la jefatura, que "mantiene un trabajo sostenido y planificado en distintos puntos estratégicos de la ciudad, mediante tareas de análisis, inteligencia operativa, prevención y disuasión, con foco en concentraciones de motociclistas y situaciones irregulares asociadas".

🚨 URGENTE | INVASIÓN DE MOTOS EN PARQUE RODÓ 🚨

Hace rato, como a la AM, más de 100 motos se concentraron en la rambla del Parque Rodó (cerca de la estación de servicio, límite con Punta Carretas).

Ruido ensordecedor, escapes libres, willys peligrosos, muchas sin patentes y… pic.twitter.com/SxT7Lxwqpo — Gus 🤜🤛 (@Templario33) April 24, 2026

En ese marco, el operativo “Ñandubay”, iniciado a nivel nacional el 12 de enero, se viene ejecutando en Montevideo con despliegues focalizados, definidos según la dinámica de cada zona y la información relevada por la Policía.

Durante la intervención, personal policial fue alertado por el servicio de emergencias 911 sobre un siniestro de tránsito ocurrido en las inmediaciones del lugar en el que una persona resultó detenida por desacato.

"La Policía continúa desarrollando estos operativos de forma planificada y sostenida en Montevideo, priorizando la presencia activa, la disuasión y el control de situaciones que afecten la convivencia y la seguridad en el espacio público", indicó la jefatura.