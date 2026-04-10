Video muestra a decenas de motos que invaden estación de servicio en Punta Carretas: el mensaje de la Policía

Una invasión de motos a una estación de servicio ubicada en la rambla quedó filmada y fue compartida en redes sociales, donde fue ganando difusión rápidamente. En el video puede verse a los motoclistas, que llegaron por decenas a la Ancap de Presidente Wilson y Bulevar Artigas, en el límite entre Parque Rodó y Punta Carretas, haciendo wheelies y provocando ruidos molestos tanto dentro del local comercial como en la vereda y en la calle.

Según la cuenta que difundió el video en Instagram, La tarde es tuya, el incidente fue a las 2:00 de la madrugada de este viernes 10 de abril. La Policía no confirmó este dato, pero sí emitió un comunicado en el que informó que tomó conocimiento de la situación en las últimas horas.

La Jefatura de Montevideo señaló que "no se han recibido denuncias formales vinculadas a este hecho" aunque "se dispuso el monitoreo de la situación y la coordinación de acciones con la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Naval".

"Se prevé la realización de despliegues operativos preventivos en la zona, con el objetivo de mantener el orden público y prevenir eventuales situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana", dice el comunicado, en el que se exhorta a la población "a respetar la normativa vigente en materia de tránsito y convivencia".

Antecedentes de juntadas de motociclistas que terminaron con imputados

No es la primera vez que decenas de motociclistas se reúnen y causan desorden. Por ejemplo en noviembre de 2024 dos adolescentes fueron investigados por el robo de combustible en una estación de servicio ubicada en 18 de Julio entre Arenal Grande y Rivera tras una recorrida a lo largo de la principal avenida de Montevideo. Los delitos imputados fueron los de hurto y asociación para delinquir.

Además, se han registrado convocatorias a eventos para realizar picadas y wheelies.