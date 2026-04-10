Interpelación a Negro: el FA da “máximo respaldo” y coalición dice que se “recorre un camino fracasado”

El Ministerio del Interior, a dos semanas de presentar el Plan Nacional de Seguridad, defendió en el Parlamento su gestión durante el primer año. Pero no sin recibir duras críticas, sobre todo del senador interpelante, el colorado Pedro Bordaberry, quien acusó al ministro Carlos Negro de “repetir errores” de gobiernos anteriores frentistas, en los que se usó una “estrategia de visión tradicional izquierdista de la seguridad” que “justifica” el delinquir.

Al cierre de esta edición, el Frente Amplio había presentado una moción -que tiene la mayoría en el Senado, por lo que será la más votada- en la que manifestó “ampliamente satisfactorias las respuestas” del ministro, y “brindó su máximo respaldo a un rumbo que ha quedado muy claro en materia de seguridad”.

Blancos y colorados, en tanto, tuvieron una postura crítica. En su moción se marcó una “enorme preocupación porque el ministro recorre un camino fracasado ya aplicado por los gobiernos del Frente Amplio”. También se alertó sobre “el fracaso, basado en evidencia, de las teorías que hoy se propone llevar adelante el gobierno, como una nueva liberación de presos”.

Pedro Bordaberry interpela a Carlos Negro. Foto: Leonardo Mainé.

Claves del debate

El ministro, antes de responder las 21 preguntas, dedicó parte de su tiempo para presentar nuevas cifras de delitos: en el primer trimestre hubo una reducción del 7% en promedio de los delitos.

Ante esto, Bordaberry respondió: “No contestó una pregunta. Me rompí todo haciéndolas. Creo que en estos procesos uno viene a escuchar, lo hice cuando habló del Partido Colorado”. Esto porque Negro hizo dos referencias al Partido Colorado. Por un lado, dirigió críticas al gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), en el que “los hurtos se despegaron, las rapiñas también crecieron y los homicidios se mantuvieron en niveles elevados”. Por otro lado, dio el apoyo al proyecto de ley denominado Justicia Terapéutica del diputado colorado suplente Rodrigo Martínez, que propone alternativas a la prisión para delitos leves con uso problemático de drogas.

Ya en su segunda intervención, Negro se centró en la defensa de la gestión. El ministro, ante la consulta de si el Plan Nacional de Seguridad tiene como base el fundamento marxista, aclaró que ni este documento ni su persona “tienen un sesgo ideológico”. A lo que sumó que “la preocupación y las inquietudes por la seguridad son las mismas más allá de la bandera política”.

Durante la interpelación, además, se habló sobre las penas. Negro recordó que el Código Penal de 1934 “estaba hecho para esa época y respondía a las necesidades criminales de esta”. Por un lado, hay una pena máxima de homicidio de 30 años aunque se ven asesinatos “indiscriminados con armas automáticas donde se matan mujeres, vecinos y niños que pasan por azar detrás del objetivo que persigue el sicario de ocasión”. Por otro, se hizo cuando “la expectativa de vida no superaba los 60 años”. Entonces, sucede que “una persona puede cometer un delito aberrante y sale a los 50 años de edad”. Por lo tanto, estuvieron “propugnando algún aumento de pena” para delitos graves.

Bordaberry insistió durante la interpelación que el Ministerio del Interior quiere llevar adelante “la liberación” de presos. En esa línea, el colorado aseguró que van a “largar presos a la calle como pasó en 2005 y el CPP en 2017”. Y citó al Marcelo Malvar, representante del Poder Judicial, en un evento el miércoles en la Udelar. Este abogado -según indicó- “dijo que con el nuevo Código del Proceso Penal y el beneficio de la libertad anticipada se procede a liberar a personas antes de tiempo”.

Negro hizo hincapié en que, “de ninguna manera, este gobierno ni el ministerio ha planteado nunca, ni antes ni después de las elecciones, alguna forma de liberar presos”. El ministro entiende que “eso es un relato que se ha generado y que parece que se mantiene con una finalidad absolutamente política”, en la que dijo que no va a entrar “porque sería una discusión ante un hecho que no existe”.

Sí considera que tiene que haber “vías de escape al sistema penal porque si no eso redunda en un hacinamiento y en una población carcelaria indiscriminada”, lo que alimenta bandas criminales con personas que ingresan a las cárceles “por delitos de muy escasa entidad” y se devuelve a la sociedad “criminales peligrosos”.

Gabriela Valverde y Carlos Negro durante interpelación en el Senado. Foto: Leonardo Mainé.

Otra pregunta de Bordaberry fue si al gobierno, a través de un jerarca que concurrió a una conferencia en febrero en Washington, se le consultó si tenía interés en formar parte del “Escudo de las Américas”. A lo que Negro contestó que “ninguna autoridad del gobierno ni el presidente Yamandú Orsi recibió invitación para integrar” este grupo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Bordaberry, por otra parte, afirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia y hoy detenido en Estados Unidos mientras la Justicia lo investiga, era informante del Ministerio del Interior en 2018. Pero, según su relato, lo “agarraron con un delito y lo salvó un policía que le confirmó la coartada al decir que estaban viendo un partido de fútbol juntos”. Y “resulta -continuó- que ese funcionario hoy tiene un cargo en una jefatura en el interior”.

Negro replicó saber “perfectamente a quién se refieren”, que sabe “dónde trabaja” y que “actualmente está en servicio”. Pero aclaró: “Fue sometido a una investigación administrativa y penal oportunamente, y ambas fueron archivadas durante el gobierno anterior”.

Interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en la Cámara de Senadores. Foto: Leonardo Mainé

Delitos bajan 7% en primer trimestre

El Ministerio del Interior informó que los delitos se redujeron un 7% en promedio en el primer trimestre de 2026 en comparación al mismo período de 2025. Bajaron casi todos los indicadores, como los homicidios, las rapiñas y los hurtos.

Los homicidios pasaron de 98 en el primer semestre de 2025 a 89 en el de 2026, lo que muestra una caída de 9,2%. Subieron, de todas formas, los heridos por arma de fuego de 299 a 314, un 5%. Las lesiones pasaron de 3.004 a 3.014, o sea que aumentaron 0,3%. Las amenazas, en cambio, bajaron 5,8%, de 4.619 a 4.353.

Los homicidios de mujeres por violencia basada en género pasaron de siete a uno, lo que mostraría una reducción de más de 85%. Los delitos de violencia doméstica y asociados pasaron de 11.930 a 11.631, reduciéndose un 2,5%. Y los delitos sexuales, en tanto, disminuyeron 8,5%, ya que pasaron de 804 a 736.

También figuran los delitos contra la propiedad. Las rapiñas bajaron 7,3% (de 4.244 a 3.934) y los hurtos 10,1% (de 27.507 a 24.720). Los vehículos hurtados fueron 12,3% menos (de 3.657 a 3.206). Además, cayeron las estafas y fraudes informáticos 1,6%, los abigeatos 28,4% y los daños 10,8%. Los delitos complejos bajaron 15,3% las extorsiones y no hubo secuestros en los primeros tres meses (hubo uno en el primer trimestre de 2025).

Andrés Ojeda durante interpelación al ministro Carlos Negro. Foto captura transmisión del Parlamento.