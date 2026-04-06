Anuncio inminente: el gobierno presentará nuevas medidas ante el aumento de personas en situación de calle

Tras una semana marcada por cruces incluso dentro del propio Frente Amplio, el gobierno encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que anunciará este martes nuevas medidas para atender la problemática de las personas en situación de calle, una preocupación que ha ido en aumento en las últimas semanas tanto a nivel ciudadano como en la dirigencia política.

El primer mandatario recibió este lunes en la residencia de Suárez y Reyes al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, al del Interior, Carlos Negro, y por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) su presidente, Álvaro Danza. También estuvo presente el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Aunque desde el Mides aún no se ha adelantado la propuesta ni el plan a ejecutar, para la elaboración de la estrategia se realizaron 40 encuentros a nivel nacional, en los que participaron académicos, técnicos, trabajadores, vecinos y personas en calle.

No obstante, según supo El País, un antecedente que fue tenido en cuenta a la hora de planificar fue la declaración de la alerta roja en junio de 2023, que generó una suerte de “memoria muscular” y experiencia en la articulación de las distintas instituciones que trabajan en el tema. Además, apuntará a una menor concentración en el Mides, con más involucramiento de otras carteras y organizaciones del Estado.

Desde filas oficialistas, se reconoce la necesidad de tomar medidas urgentes frente a un fenómeno que involucra “temas de salud, de inseguridad, de adicciones” y de salud mental.

“Esperamos que se aclare a la población y al sistema político cuáles son los lineamientos que se están tomando para esta problemática. No deberíamos incurrir en esa lógica de chivo expiatorio, de buscar un culpable o responsable de este tema que no ha podido ser resuelto por los últimos gobiernos”, dijo el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir sumándose a otras voces del Frente Amplio que han reclamado acciones por parte del Estado.

En línea con la interpretación del gobierno, Valdomir señaló que uno de los factores que ha contribuido al agravamiento de la situación es “la salida diaria de muchas personas del sistema penitenciario, lo que refuerza una tendencia en el número de personas en situación de calle muy distinta a la que se registraba el año pasado”.

Para la oposición, en tanto, hay “una situación de desborde” luego de que se diera un proceso sostenido de deterioro y de aumento de gente en condiciones de extrema vulnerabilidad, habitando el espacio público y que se ha traducido ahora en problemas de convivencia ciudadana, particularmente concentrada en los barrios céntricos de Montevideo.

La exdirectora de Protección Social Fernanda Auersperg manifestó que además de la preocupación por el aumento de personas en calle, desde las organizaciones de la sociedad civil y diversos colectivos se ha informado sobre “cambios en las políticas que venían en funcionamiento”.

Además, la exjerarca —hoy diputada del Partido Nacional— confirmó que ha habido algunos atrasos en los pagos a las ONGs que trabajan en la materia, lo que ha provocado una afectación en los servicios que brindan para asistir al Mides y a la población más vulnerable.

Luego de recibir a Sutiga (sindicato de las ONGs), el senador del Partido Colorado Robert Silva reclamó que los trabajadores tercerizados a cargo de hogares y refugios cobren lo adeudado, ya que en algunos casos llevan hasta tres meses sin percibir su salario.

“Son los funcionarios que tienen a su cargo, entre otras cosas, la violencia de género, casos de trata, de discapacidad y la atención de personas en situación de calle. Los trabajadores que cobrar lo básico”, valoró.

El trabajo de Interior

En lo previo al anuncio de las medidas, el Ministerio del Interior informó con el Operativo Calle, desde el 22 de enero y hasta marzo de 2026, la cartera identificó un total de 1.525 personas en situación de calle, de las cuales 1.509 fueron trasladas a los Centros de Primera Asistencia (CPA) del Mides. Hubo 16 personas detenidas.

Hasta la fecha, se intervino en 1.144 puntos, identificándose 1.232 hombres y 293 mujeres en situación de calle.

Los últimos datos difundidos por la cartera dan cuenta de que se recolectaron en total más de 50 toneladas de residuos voluminosos. Los barrios que concentraron la mayor cantidad de operativos fueron: Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Parque Rodó, Bulevar Artigas, Tres Cruces, parte de 8 de Octubre, Prado y Paso Molino.

Último Censo

Del último relevamiento, que se hizo en agosto de 2023 durante una noche, se desprendió que había en ese momento 2.758 personas en situación de calle solo en la capital del país.

Más del doble que en 2016, cuando eran 1.393. La edad media de las personas, según el censo —hoy se reconoce que la cifra es mayor—, era de 39 años, nueve de cada diez eran hombres y consumen algún tipo de sustancia (principalmente pasta base) psicoactiva. Además, en ese

momento, uno de cada dos había estado en prisión.