Personas en la calle: gobierno "trabaja fuertemente" en nuevo plan mientras aumenta la preocupación en el FA

La cantidad en aumento de personas que viven en la calle, en varios puntos del país pero que sobre todo pueblan esquinas y calles de Montevideo, es un problema que afecta a la sociedad uruguaya —un 74% está de acuerdo en trasladar a las personas aun en contra de su voluntad, según mostró días atrás la consultora Cifra— pero que también ya es parte de una preocupación difícil de esconder en filas del oficialismo.

El crecimiento de esta problemática es inocultable y el antecedente del año pasado no es el mejor: al menos siete personas murieron cuando el frío del invierno quemaba a mediados de año, lo que motivó entonces al gobierno de Yamandú Orsi a declarar la alerta roja el el 23 de junio, y comenzar a aplicar un programa intensivo —con la coordinación de varios ministerios y organismo— para atender un fenómeno que tenía desbordado al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que dirige el socialista Gonzalo Civila.

Pero ese también fue un antecedente de procedimiento positivo que generó una memoria muscular que el gobierno buscará ahora aprovechar, porque esa experiencia, en lo que a la coordinación dentro del Estado refiere, supuso un "salto de calidad", dijo a El País una fuente del Ejecutivo.

Por eso es que ahora, con el firme propósito de evitar un escenario con fallecimientos cuando el frío llegue, el Mides, en coordinación con otros ministerios, trabaja en un plan de contención que será anunciado luego de esta semana de Turismo, tal como adelantó Orsi el jueves pasado, luego del último Consejo de Ministros.

En declaraciones a la prensa, durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad, el presidente aseguró que su gobierno ya se encontraba en "coordinación permanente" para aplicar una "estrategia de abordaje a la situación de calle", que será complementaria con otras herramientas sociales que el ministro del Interior, Carlos Negro, busca aplicar con su nueva propuesta integral.

"Estamos trabajando fuertemente con el Mides y con el resto de los ministerios y por supuesto con el Ministerio del Interior —subrayó Orsi— para avanzar bastante más rápido en este problema o en esta situación que es dolorosa".

Negro también dijo estar convencido de que se va a "disminuir fuertemente" la cantidad de personas que pernoctan en la intemperie, con el trabajo conjunto de su cartera y el Mides, el Ministerio de Defensa, Presidencia de la República y el Sistema Nacional de Emergencias en el futuro operativo invernal pero también más allá de la estación.

Ahora bien, ¿de qué se trata? Será una estrategia nacional construida en base a un proceso participativo de 40 encuentros nacionales realizados en todo el país —20 en el interior, en cada uno de los departamentos, y otros 20 en Montevideo—, y en los que se involucraron unas 2.000 personas entre técnicos, académicos, trabajadores de los distintos dispositivos del Mides y de diversas instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos e integrantes de la población afectada, precisaron fuentes del Mide.

"Se trata de una estrategia del Estado para dar respuestas a una problemática de gran complejidad y atendiendo a una preocupación que tiene todo el gobierno", dijeron allegados a Civila.

La crítica de adentro

Pero más allá de anuncios, la inconformidad oficialista con cómo el Mides está afrontando un problema cada vez más visible y conflictivo en la vida diaria urbana está provocando algunos desbordes públicos, además de reflexiones casi catárticas en conversaciones fuera de micrófonos con referentes del Frente Amplio.

"Sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda", escribió en X el dirigente Rafael Michelini, senador suplente del oficialismo. "Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Sé que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!", exclamó.

"Hay preocupación" es la respuesta casi automática que dan en estas horas varios legisladores del Frente Amplio y de cualquiera de las dos cámaras, incluso entre quienes comparten sector con Civila, aunque en este caso se acota que esa preocupación existe "entre otras".

El asunto ha sido parte de conversaciones entre dirigentes en diferentes ámbitos políticos, más allá del parlamentario, como por ejemplo la Mesa Política del partido de gobierno, como por su parte informó Búsqueda la semana pasada y confirmaron a El País fuentes oficiales.

"Tenemos mucha preocupación porque percibimos que no hay cambios, por lo menos eso es lo que se ve en la calle, y esto genera una molestia grande en la ciudadanía", dijo un legislador frenteamplista consultado para esta nota, y agregó: "No están claros, además, cuáles serán los caminos alternativos para que haya una política eficaz". "La preocupación de Michelini es la que tenemos todos, es un hecho que está instalada", insistió.

Puertas adentro en el Mides valoran que, más allá de los actuales desafíos, hay algunos resultados de gestión que no deben soslayarse. Por ejemplo, que las plazas en los centro de atención de 24 horas pasaron de 5.500 al asumir el gobierno en marzo del año pasado a 8.266, lo que supuso un aumento del 50% con respecto a 2024. Además de que esta llamada "respuesta permanente", que antes estaba localizada en cinco departamentos, ahora lo está en 16. "Esto habla de una expansión de la capacidad de respuesta", dijo una fuente del Mides.

Junto con esto, otras miradas dentro del Frente Amplio reparan también en la complejidad de un problema que no ha hecho más que agravarse en los últimos años, indiferente al paso de los gobiernos. Por ejemplo, la de la diputada Ana Cortés, del Movimiento de Participación Popular (MPP). "Más allá de hoy ser gobierno, es algo que lo vemos con preocupación y que no es fácil de resolver", reconoció la legisladora, integrante de la comisión de Población y Desarrollo. "Y es un problema endémico que trae aparejado otro montón de problemas, como los de convivencia".

Cortés, para quien —al igual que Civila— hoy ya está perimida la discusión "que en algún momento se instaló de que vivir en la calle es un derecho, cuando no lo es para nadie" —la afirmación la formuló la exdirectora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche— confía en el resultado del plan que comenzará a desplegarse próximamente y con la participación de varias instituciones, bajo el entendido de que el camino seguido hasta ahora no ha sido certero. "Hay que pensar y atravesar distintas estrategias porque lo que venimos haciendo hasta ahora no ha sido efectivo", afirmó.