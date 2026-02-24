FA pide diálogo multipartidario para designar en organismos de contralor y advierte “desafíos” con la oposición

Las autoridades del Frente Amplio (FA), las bancadas parlamentarias y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se reunieron este martes con varios ministros del gobierno en la Huella de Seregni, a fin de recibir informes sobre las distintas carteras y establecer las “prioridades legislativas” de cara a 2026.

Los jerarcas citados fueron Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social), Gonzalo Civila (Desarrollo Social), Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) y Gabriela Valverde (Interior), quien ocupa el cargo de forma interina ante la ausencia de Carlos Negro.

En rueda de prensa, Daniel Caggiani, coordinador de la bancada de senadores del FA, dijo que se hizo un “racconto de los logros del año pasado”, que significan “condiciones de partida muy importantes” para implementar políticas orientadas hacia el crecimiento económico.

“Se logró algo muy importante, que es que la economía creció más del 2% anual. Hubo un crecimiento muy importante de las exportaciones, más del 5%. Un récord histórico, nunca en Uruguay había aumentado tanto en materia de bienes como el año pasado. También hubo un crecimiento del salario real, de casi 2%, 1,8%. Hubo un crecimiento del salario mínimo, que sin duda todavía no se ve reflejado en el bolsillo de personas que lo cobran, pero es un incremento importante de las jubilaciones y pensiones", afirmó el legislador

Y agregó: "Hace 10 años que no había tanto empleo en Uruguay, hay más de 1.700.000 personas que hoy tienen empleo en nuestro país. También es importante plantear que hace más de 30 años que no había una inflación tan baja en nuestro país, menos de 3,6%”.

Por otro lado, el senador indicó que en 2026 se aplicará un “plan de emergencia para las infancias”, con un incremento presupuestal de US$ 70 millones, así como el bono escolar para 170.000 niños y la duplicación del bono crianza para 30.000 familias. Adicionalmente, se refirió a la presentación del plan de seguridad, que ocurrirá “en estos meses”, el cual será acompañado de “algunas iniciativas legales importantes”.

Parlamento

A nivel del Parlamento, Caggiani aseguró que ha sido un año “atípico”, en alusión a la cantidad de ministros citados por parte de la oposición, cuya relación con el gobierno ha presentado “desafíos”. “Todos los ministros han salido bastante bien parados y eso creo que es importante para el gobierno porque se ha podido dar cuenta de algunas de las iniciativas que la oposición planteaba, pero al mismo tiempo nosotros logramos construir mayorías parlamentarias para proyectos que son básicos”, sostuvo.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea podría ser aprobado esta semana por el Poder Legislativo y el dirigente frenteamplista destacó “como un gesto importante de la oposición” el hecho de que sea aprobado por “casi todos los partidos políticos, por lo menos la mayoría de la Cámara de Senadores y la mayoría de la Cámara de Diputados”.

También anunció que el FA convocará un “diálogo multipartidario” para definir los integrantes de los organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y la Fiscalía de Corte: “Sin duda eso necesita un acuerdo multipartidario porque tiene mayorías exigentes tanto en la Cámara de Senadores como en la propia Asamblea General”.

El senador también aseveró que tienen el objetivo de “buscar responsabilidades al anterior gobierno en algunas áreas que sin duda todavía no se han dado las explicaciones necesarias”, y con respecto a la comisión investigadora bicameral del caso Cardama, dijo que se pretende tener una “agenda permanente”, con más de una reunión por semana.

“No es el principal problema que tiene la bancada oficialista, pero sí es un principal problema que también algunos actores de la oposición, que antes tenían responsabilidades, tienen que dar cuenta a la ciudadanía de las cosas que hicieron, por qué las hicieron y por qué se terminó haciendo un negocio muy ruinoso para el Estado uruguayo, donde invertimos más de 30 millones de euros y hoy tenemos chatarra en Galicia y no tenemos las dos de patrulleras oceánicas, con un astillero que no tenía experiencia, que se le permitió presentar garantías truchas. Alguien se tiene que hacer responsable de todo eso”, declaró Caggiani.