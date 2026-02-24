Jorge Barrera anunció libertad para el último hincha de Peñarol detenido en Brasil: “No hay ningún preso más”

Jorge Barrera, abogado y expresidente de Peñarol, anunció este martes la libertad para el último hincha aurinegro que aún permanecía detenido en Río de Janeiro tras los disturbios que se ocasionaron en la previa al partido entre el equipo Mirasol y Botafogo por las semifinales de la Copa Libertadores en 2024.

Barrera viene trabajando en esta causa junto a su colegas Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gomes y en los últimos meses se fueron esclareciendo varias situaciones vinculadas a este suceso.

"Con alegría podemos anunciar que la resolución favorable de un recurso ejecución penal permitió la libertad de Ezequiel en Brasil, el único uruguayo que permanecía preso, ahora a trabajar para asegurar su retorno al país, gracias a todos los que colaboraron", publicó Barrera en su cuenta de X (Twitter).

Con alegría podemos anunciar que la resolución favorable de un recurso ejecución penal permitió la libertad de Ezequiel en Brasil, el único uruguayo que permanecía preso, ahora a trabajar para asegurar su retorno al pais, gracias a todos los que colaboraron. No hay ningún preso… pic.twitter.com/57URFRDgcp — Jorge Barrera (@JorgeCBarrera) February 24, 2026

El extitular Carbonero agregó: "No hay ningún preso más". "Gracias a todos por la confianza profesional, al club por el apoyo y a los hinchas por su solidaridad en todo momento", continuó.

Por último, el abogado penalista también se acordó de los colegas que trabajaron junto a él formando un equipo que logró su cometido: "Un agradecimiento muy especial a los genios de Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gomes. Capítulo triste que hoy cierra una etapa".

Jorge Barrera. Foto: Natalia Rovira.

Los incidentes que dejaron a varios hinchas de Peñarol detenidos en Brasil

Los violentos sucesos que acontecieron con la Policía de Río de Janeiro el pasado 23 de octubre de 2024 en la antesala del encuentro entre Botafogo y Peñarol en el Estadio Olímpico Nilton Santos por la semifinal de ida de la Copa Libertadores dejaron a varios hinchas aurinegros detenidos.

Algunos cumplieron penas cortas y otros, una condena mucho más larga con un proceso judicial que se terminó de cerrar este martes 24 de febrero de 2026 con la liberación del último simpatizante Carbonero que estaba privado de libertad en Brasil.

La policía brasileña y varios hinchas de Peñarol tras los incidentes en Río de Janeiro. Foto: Agencia o Globo.

Fueron 21 hinchas de Peñarol los que quedaron detenidos en Río de Janeiro por esos disturbios que se dieron en la previa al encuentro de ida de las semifinales contra Botafogo en suelo carioca.

Algunos lograron ser liberados a las pocas horas, otros permanecieron más días en la cárcel y muchos debieron atravesar un proceso judicial más extenso que tuvo el trabajo de Jorge Barrera, Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gomes como abogados de la causa.

Lo cierto es que ahora ya no quedan hinchas mirasoles detenidos y por estas horas se busca solucionar el regreso al país de Ezequiel, el último en ser liberado por la Policía de Brasil.