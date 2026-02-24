El Zorro Suárez continuará en el fútbol uruguayo tras finalizar vínculo en Peñarol y ya entrena en nuevo equipo

El pasado 31 de diciembre hubo 10 contratos que caducaron en Peñarol y uno de ellos fue el de Damián Suárez. El Zorro cumplió con su contrato por un año y medio y no renovó con el club tras sumar pocos minutos bajo el mando de Diego Aguirre.

Su futuro era incierto y a falta de un día para que cierre el mercado de pases el zaguero de 37 años selló —según informó El Espectador y confirmó Ovación— su arribo a Cerro, equipo al que defendió su hermano Matías Suárez durante 2025 y donde será dirigido por Nelsón Abeijón.

El Zorro dejó el aurinegro tras disputar 25 partidos oficiales: siete en la temporada 2024 (393 minutos) y otros 20 en 2025 (960 minutos). En su salida, expresó "no entender por qué no jugó". Días atrás, en diálogo con Fuera de Juego (Carve Deportiva), el ex Getafe expresó: "Tuve dos lesiones, una en 2024 y en el último partido del Clausura 2025 con City Torque. Pero después siempre estuve bien físicamente, entrenando a la par. No creo que haya sido por el tema de lesiones, sino fue algo más al momento de elegir los jugadores por parte del entrenador. Cuando te llama el entrenador, no quiere decir que vayas a jugar de titular, pero es un punto a favor. En 2024 la supe llevar porque el equipo hizo un gran año. Pero pensé que el 2025 iba a ser diferente y nunca tuve, como otros jugadores, ese respaldo".

Después de 14 años jugando en Europa y Brasil, Suárez regresó en 2024 al fútbol uruguayo para sumarse al equipo que reconoció ser hincha. Además, el Zorro tuvo un pasaje por la selección de Uruguay donde disputó un total de siete encuentros y quedó afuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a último momento.

Mal arranque en el Apertura

Tobías Figueroa de Albion y Alejo Macelli de Cerro en el partido entre ambos por el Torneo Apertura. Foto: Albion

El inicio del Villero en el campeonato no fue el mejor tras comenzar el Apertura con las derrotas ante Danubio, Albion y el empate 1-1 ante Liverpool. El próximo viernes se medirá ante Boston River por la cuarta fecha en el Estadio Monumental Luis Tróccoli.

Altas y bajas Cerro:

Nelson Abeijón, director técnico de Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Altas: Francisco Bregante (Liverpool), Alejandro Severo (Racing), Augusto Cambón (Defensor Sporting), Ariel Lima (Defensor Sporting), Gianni Rodríguez (Santa Cruz de Chile), Mateo Argüello (Danubio), Facundo Butti (All Boys), Fabrizio Correa (River Plate), Martín Farías (Nacional), Jairo Amaro (Nacional), Emanuel Carlos (Fénix), Rodrigo Mederos (Nacional), Brian Quinteros (Nacional), Axel Méndez (Nacional), Tiago Rijo (Nacional), Nahuel Soria (libre, Liverpool), Juan Cruz Guasone (a préstamo de Estudiantes), Brahian Alemán (San Miguel - Argentina), Nahuel Sena (Defensor Sporting)

Bajas: Anthony Aires, Fabricio Vidal, Ignacio Neira (Maringá – Brasil), Enzo Larrosa (Independiente Medellín - Colombia), Sebastián Cáceres (MC Torque), Axel Frugone (Nacional), Mathías Cubero, Lucas Sequeira, Nicolás Fuica, Emanuel Cuello, Franco Rodríguez, Facundo Techera, Federico Acosta, Renzo Bacchia (Estudiantes de Rio Cuarto), Sebastián Camacho, Horacio Salaberry, Owen Falconis (Cerrito), Facundo Silvestre, Carlos Da Rosa, Mathías Abero, Matías Ocampo, Mauro Villar, Juan Pablo Álvarez, Mathías Suárez

DT: Nelson Abeijón (nuevo).