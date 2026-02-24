Peñarol solicitó a Interior la identificación de los individuos que lanzaron proyectiles en el Campeón del Siglo

Tras la tercera fecha del Torneo Apertura, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer las sanciones para los diferentes actores de los equipos de Primera, entre las que se comunicó la tercera penalización del año para Peñarol.

La multa es bastante más importante: asciende a las 150 UR, que rondan los $ 277.774 luego de lo ocurrido ante Deportivo Maldonado donde nuevamente se registraron proyectiles arrojados al campo de juego que derivaron al parate del encuentro durante varios minutos y donde el árbitro Javier Feres incluso dialogó con los encargados de seguridad.

Es por esta razón que el mirasol envió una carta con el ministro Carlos Negro como destinatario para que se identifique a los responsables. La misiva firmada por Ignacio Ruglio fue dirigida al Ministerio de Interior este lunes 23 de febrero, un día después de los hechos.

Javier Feres y el diálogo con el veedor del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez.

"Por la presente, el Club Atlético Peñarol se dirige a usted a efectos de solicitar formalmente se identifique (nombre y apellido de ser posible), del sistema de cámaras de videovigilancia del Campeón del Siglo, a la o las personas que, en el día de ayer, lanzaron proyectiles desde la tribuna sobre el final del primer tiempo del partido oficial correspondiente al Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2026, disputado entre nuestra institución y el Club Deportivo Maldonado", comienza el comunicado.

Y continúa: "La presente solicitud obedece a la firme voluntad institucional de este club de actuar con la mayor diligencia frente a cualquier manifestación de violencia en los espectáculos deportivos, colaborando activamente con las autoridades competentes en la individualización de los responsables y adoptando, en su caso, las medidas disciplinarias, administrativas y/o legales que correspondan, entre otras, envío a lista de impedidos".