Cerro Largo vs. Peñarol cierra el Apertura: día, hora y dónde ver el cruce con dos cambios obligados para Aguirre

El triunfo de Peñarol es impostergable, de eso no hay duda. El equipo de Diego Aguirre no levanta cabeza y lleva un mes y una semana sin conocer la victoria. Por eso hoy en Melo (20:30 - DSports, cables, Disney+ y AntelTV) ante Cerro Largo, un rival que se hace fuerte en casa, tiene que salir a ganar. Aunque ya no pueda hacer nada por el Torneo Apertura que ganó Racing, necesita cambiar la pisada.

De reojo mira la ventaja en la Tabla Anual con su tradicional rival y podría encauzar el barco antes de que lleguen los últimos dos partidos de fase de grupos de Libertadores en los que necesita un milagro para clasificar.

La Fiera tendrá un par de cambios obligados para viajar a Melo. Uno de ellos en el arco, que hoy estará a cargo de Sebastián Britos, luego de que Washington Aguerre fuera expulsado ante Defensor por protestar.

Sebastián Britos en Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

Tampoco contará con Eric Remedi, quien está en observación tras sus episodios de mareo.

Además, aún espera por el alta de Emanuel Gularte, Javier Cabrera y Eduardo Darias, quienes no se espera que minutos hasta el partido con Corinthians y no viajarán a Melo.

Peñarol suma ocho juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026 y superó la peor racha en lo que va del siglo XXI. Tras haber vencido a Progreso por 2 a 0 el 4 de abril, el equipo de Diego Aguirre no volvió a ganar.

Empató con Independiente Santa Fe 1-1 en Colombia, perdió 2-0 con Liverpool en el Campeón del Siglo, donde luego cayó 2-1 con Platense e igualó con Juventud de Las Piedras 2-2. A la siguiente fecha cayó con Wanderers 1-0 y siguió en San Pablo, donde perdió 2-0 con Corinthians. Empató 1-1 ante Defensor y el mismo resultado cosechó ante Platense.

Diego Aguirre en la previa del partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Solo una vez el aurinegro había estado siete partidos sin ganar: entre el 13 de mayo y el 29 de junio de 2023 con una marca de cinco derrotas y dos empates.

Por el otro lado, el Cerro Largo de Danielo Núñez, que no tendrá a Nicolás Bertocchi por quinta amarilla, está en el puesto 12 del Apertura y viene de ganarle 1-0 a Progreso en el Paladino.

Cerro Largo vs. Peñarol

Hora: 20:30

Estadio: Ubilla (Melo)

Árbitro: Javier Burgos

Agustín Berisso, Ernesto Hartwig

Cuarto: Federico Arman.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

TV: DSports, cables, Disney+ y Antel

Cerro Largo

Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Sebastián Assis, Santiago Marcel, Mario García; Diego Daguerre, Axel Pandiani, Tiziano Correa

DT: Danielo Nuñez.