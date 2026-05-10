Aguerre publicó un video desmintiendo peleas con excompañeros de DIM: "No sé de dónde sacaron esa mentira"

En medio de la crisis deportiva de Peñarol, Washington Aguerre se tomó un tiempo para publicar un video en sus redes sociales donde desmintió rumores de peleas con algunos de sus excompañeros en Deportivo Independiente Medellín, equipo al que defendió el año pasado en Colombia, durante el entretiempo de la final de la liga local contra Santa Fe.

En la última semana se extendió la versión sobre este altercado, por lo que el futbolista decidió romper el silencio. “Hola, pueblo poderoso. ¿Cómo están? Por acá Washi. Pasaba a hacer este video para aclarar y desmentir algunas cosas que se han dicho sobre mi persona y sobre Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra”, expresó el arquero de 33 años a través de su Instagram este sábado por la noche.

“Se dijo que tuvimos discusiones y terminamos a los golpes en el partido por la final contra Santa Fe, cosa que nada que ver. No sé de dónde sacaron esa mentira", añadió respecto a trascendidos por partes de periodistas colombianos.

"Todos saben lo apasionado que soy y la entrega que tuve siempre por el club. Hasta el día de hoy tengo trato con ellos (Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra) y con mucha gente más del club, como excompañeros y directiva", añadió.

“Todos saben que se ganaron un hincha más. Quédense tranquilos, que todo lo que se dijo es mentira. Les mando un fuerte abrazo y arriba siempre Medellín", concluyó Aguerre, que atajó en DIM durante 45 encuentros, recibió 39 goles y logró 19 vallas en cero durante el año que vistió la camiseta de El Poderoso.

Posteriormente, el periodista apuntado por el arquero mirasol publicó un video hablando sobre el tema.