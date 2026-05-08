Escándalo en Colombia: Conmebol canceló DIM vs. Flamengo por graves incidentes y bengalas en la Libertadores

La Conmebol canceló este jueves el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, luego de los incidentes protagonizados por barrabravas del club colombiano en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

El árbitro FIFA venezolano Jesús Valenzuela suspendió el encuentro apenas al minuto y medio de juego debido a una espesa cortina de humo provocada por bengalas encendidas en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Los aficionados del DIM protestaban contra la dirigencia del club antioqueño en medio de un ambiente de creciente tensión en las gradas.

Los jugadores de ambos equipos se retiraron posteriormente a los vestuarios sin verse afectados por los incidentes, mientras aumentaban los incidentes en las gradas del principal escenario deportivo de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Casi 50 minutos después de la interrupción, las autoridades locales ordenaron por los altavoces la evacuación total de los aficionados presentes en el estadio.

⚠️🇨🇴 HINCHAS DE DIM INVADEN LA CANCHA Y SE SUSPENDE EL PARTIDO VS FLAMENGO. pic.twitter.com/IbS7yAT7BM https://t.co/A69Qa1yv7F — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026

Desde las tribunas se escuchaban gritos de "¡Que se vayan todos!", dirigidos a los directivos del conjunto colombiano, mientras la policía intentaba contener a miembros de la barrabrava del DIM que intentaban invadir el terreno de juego y seguían lanzando bengalas hacia la zona que separa las gradas del campo, donde habitualmente se ubican fotógrafos y personal de seguridad.

📌 ¡ATENTO #EDLP🇦🇹! Graves incidentes en el partido entre DIM🇨🇴 y Flamengo 🇧🇷 por la #CopaLibertadores🏆. La hinchada del equipo colombiano se metió a la cancha para interrumpir el partido por el mal momento.



▶️ Hay que estar atento por alguna posible sanción de CONMEBOL o… pic.twitter.com/VFedizRUiU — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) May 8, 2026

La Conmebol, en su cuenta en X, informó a la hora 22:48 del jueves, una hora y 18 minutos después del inicio del encuentro, que el partido "fue cancelado".

En este tipo de incidentes, la Conmebol suele adoptar medidas disciplinarias de carácter estricto, conforme a su reglamento, que pueden incluir la descalificación de clubes implicados y la imposición de fuertes multas económicas.

"La responsabilidad no es nuestra, el equipo que jugaba en casa no ha podido garantizar la seguridad", dijo en un video grabado en el vestuario del Flamengo el director de fútbol del club, José Boto, quien además solicitó la adjudicación de los tres puntos conforme al reglamento disciplinario de la competición.

Hinchas del DIM en el partido ante Flamengo. Foto: AFP.

Flamengo, campeón vigente del torneo continental, buscaba la victoria en Medellín, un resultado que le habría asegurado la clasificación anticipada a los octavos de final.

Con información de AFP