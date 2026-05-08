“Estuvo dos veces internado”: Ruglio explicó qué le sucedió a Remedi y por qué pidió el cambio ante Platense

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, explicó en zona mixta qué le sucedió a Eric Remedi, quien debió salir en el minuto 12 del encuentro ante Platense por la fecha cuatro del Grupo E de la Copa Libertadores. “En la semana estuvo dos veces internado porque está con problemas de equilibrio y tiene problemas en el oído que se lo están atendiendo”, detalló el mandamás aurinegro.

La última acción del volante argentino en el empate 1-1 entre Platense y Peñarol fue al disputar una pelota entre dos jugadores rivales, acto seguido quedó tendido en el suelo. Ingresó la sanidad Mirasol para atenderlo y rápidamente Diego Aguirre mandó a calentar a Diego Laxalt.

Por esto ingresó el carro de la atención médica para llevarse a Remedi y en el minuto 12 se dio el ingreso del exjugador de la selección de Uruguay al campo del Estadio Ciudad de Vicente López.

Ruglio comentó que el argentino de 30 años “hizo el esfuerzo (por todo lo que le había pasado en la semana) para estar en el partido (ante Platense), pero no soportó la presión y pidió el cambio”. El presidente de Peñarol dejó en claro que la modificación fue por “precaución por el tema de alguna contusión en la cabeza”.

Al tratarse de una modificación por un tema relacionado a una conmoción cerebral, tanto Peñarol como Platense tuvieron otro cambio debido a lo que establece el protocolo de la Conmebol con respecto a esas situaciones. Es decir, que pudieron realizar seis modificaciones.

La situación de Peñarol en la Copa Libertadores

Gastón Togni al ataque en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: EFE.

Corinthians se aseguró la clasificación, lidera el Grupo E con 10 unidades, seguido de Platense que llegó a siete. El dolor de cabeza para Peñarol es el nuevo sistema de desempate, que establece como primer criterio los resultados directos ante los equipos igualados en puntos. El Mirasol perdió el mano a mano ante el Calamar, al sumar un punto contra los cuatro cosechados por su rival, por lo que ante igualdad, el equipo argentino es quien queda por encima en la tabla.

Platense deberá visitar a Santa Fe (el martes 19 de mayo) y a Corinthians (el miércoles 27) y solo necesita un empate en cualquiera de los dos partidos para lograr el pasaje a octavos y por ende dejar por el camino al Carbonero. Si el Calamar pierde ambos encuentros, Peñarol mantiene viva la ilusión. Para avanzar de fase deberá ganar los últimos dos encuentros, frente al Timão (el jueves 21 ) y al equipo colombiano (el miércoles 27), ambos en el Campeón del Siglo.