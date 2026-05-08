La importante multa que impuso Real Madrid a Federico Valverde y Tchouaméni: "Mostraron su arrepentimiento"

Real Madrid dio a conocer la importante sanción económica que les impuso a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras sus altercados en los entrenamientos del equipo. "De quinientos mil euros a cada jugador", detalló el club merengue en un comunicado.

Fue una jornada muy intensa la que se vivió en Valdebebas este jueves, ya que medios españoles manejaron la información de que se dio un segundo altercado —el primero había sido el miércoles— entre el capitán del equipo, Federico Valverde, y el francés Tchouaméni. Y eso terminó con el uruguayo siendo atendido en un hospital.

Es más, Real Madrid emitió un comunicado para informar sobre la situación sanitaria del futbolista de la selección de Uruguay, quien sufrió "traumatismo craneoencefálico" y se pierde el clásico decisivo de este domingo frente al Barcelona en el Camp Nou.

Por esto el conjunto Merengue confirmó que les abrió un expediente disciplinario a ambos jugadores y este viernes difundió qué sanciones impuso. "El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente", inicia el texto.

Además, destaca que hubo una comparecencia donde los "los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", recalca.

Para finalizar, Real Madrid remarca la importante multa económica que estableció para los dos jugadores para poder darle un final a "los procedimientos internos correspondientes".

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

La palabra de Federico Valverde

Federico Valverde jugando para Real Madrid. Foto: @fedeevalverde

A través de sus redes sociales, Federico Valverde se pronunció luego de los hechos ocurridos en las últimas horas que derivaron en que "golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente" y terminara en un hospital para hacer "una visita protocolar", luego del cruce con el francés Aurelien Tchouaméni, su compañero en el Real Madrid.

El comunicado completo de Federico Valverde:

Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande.

En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica.

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital.

En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero.

No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias.