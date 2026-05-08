Bournemouth apartó a Álex Jiménez por presuntas charlas con una menor: el club inició una investigación

El español Álex Jiménez, futbolista del Bournemouth, ha sido apartado temporalmente del equipo después de que hayan circulado en redes sociales unas supuestas conversaciones del futbolista con una menor.

"El Bournemouth está al corriente de unas publicaciones que circulan en redes sociales y que involucran al lateral derecho Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y lo está investigando. Como resultado, Álex no será incluido en la convocatoria del partido de este sábado contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", dijo el conjunto inglés en un comunicado.

En la mañana de este viernes, han circulado por redes sociales unas supuestas conversaciones del futbolista en Instagram con una chica que asegura tener "quince o dieciséis años", aunque esto no ha podido ser verificado.

Jiménez llegó al Bournemouth esta temporada en calidad de cedido procedente del Milan, pero su fichaje se hizo permanente al cumplir una serie de partidos disputados con el club inglés.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

Esta temporada ha sido de los jugadores más determinantes del equipo y ha participado en 32 encuentros y marcó un gol. Jiménez tiene contrato con el Bournemouth hasta 2031.

Cabe destacar que Bournemouth se encuentra en la sexta posición de la Premier League con 52 puntos gracias a 12 victorias, 16 empares y siete derrotas. En ese sentido, necesita sumar las tres unidades ante Fulham para mantenerse en los puestos de arriba y así conseguir la clasificación a una competición europea de cara a la temporada 2026-2027.

Con información de EFE