Peñarol y Nacional van por poner estirar sus ventajas en sus series de cuartos de final: hora y dónde ver

Los cuartos de final estrenan sus segundos episodios en la noche del viernes. Peñarol, que derrotó con holgura a Urunday Universitario irá al Contador Osvaldo Dohir en busca de estirar la serie ante un rival al que lo ha dominado durante la temporada. Por su parte, Nacional, tras haber ganado con lo justo en el Polideportivo del Gran Parque Central, ahora irá a Villa Biarritz en busca del segundo punto ante un competitivo Biguá.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Urunday Universitario y Biguá vs. Nacional

El encuentro entre Carboneros y Estudiosos se jugará a partir de las 19:15 horas, mientras que el Pato enfrentará al Bolso a las 21:45 horas. Ambos irán a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Además, el encuentro de primera hora irá a través de VTV Plus y el segundo por VTV, canales que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Peñarol ante un rival que ha dominado

El Carbonero fue el único equipo que rompió la paridad en el primer punto de la serie de playoffs. Lo aplastó al Estudioso, un equipo al que lo dominó durante los tres partidos en los que ambos se vieron las caras en la temporada.

Urunday ha tenido un gran torneo, tiene la virtud de haber competido contra todos sus rivales, robando incluso un triunfo frente a Nacional, pero ha tenido en el Mirasol su kryptonita.

El equipo de Leandro García Morales le ha ganado la batalla por el rebote ofensivo al mejor equipo en ese rubro en los tres encuentros y también le supo bajar los puntos de corrida a un rival que se nutre por el alto ritmo que pregona.

Pese a que el Mirasol optó por achicar su plantel tras la salida de Jy’lan Washington para volver a incorporar a Skyler Hogan, tuvo la virtud de no ver mermado su poderío en los rebotes, teniendo su partido más dominante en el rubro ante su rival de turno, con un contundente 51-29 y además arrolló en los puntos en la pintura, anotando 54 contra los 34 de su rival.

Lo curioso que ha tenido este enfrentamiento, es que Peñarol no necesitó de sus buenos porcentajes de tres para superar al Estudioso en las tres ocasiones, anotando apenas seis en 26 intentos, en el primer punto de la serie.

Urunday, que se vio obligado a cambiar a Eric Demers en el largo parate tuvo entre el final del Reclasificatorio y el inicio de los playoffs, sufrió una pronunciada baja en cuanto a sus porcentajes, al perder a su mejor tirador de afuera y además tuvo un magro debut de su sustituto Mason Madsen.

Arbitrarán Diego Ortiz, Vivian García y Martín Fernández.

Una serie con ritmo y alto score

Biguá y Nacional han regalado partidos fluidos, de altos tanteadores y sobre todo de ritmos elevados, pero el primer punto de la serie agregó un condimento que sumó atractivo: la paridad.

El Pato sorprendió, pese a más de 40 días sin competir oficialmente, se plantó de igual a igual ante uno de los candidatos al título e incluso lo dominó durante gran parte del juego.

A lo largo de la temporada, el de Villa Biarritz tuvo su esencia en el tiro de tres puntos. Es un equipo diseñado para eso, con varios jugadores con buena mano y en el torneo es el segundo más efectivo, por detrás de Aguada. Sin embargo, en las dos contundentes derrotas que sufrió ante Nacional en fase regular, no había logrado ser consistente de afuera. En el Polideportivo del Gran Parque Central cambió la tendencia, con un gran 11/25 y ahora buscará sostener en Villa Biarritz para ilusionarse con robar el segundo punto de la serie.

Nacional, que no logró solidez en el costado defensivo, sacando el segundo cuarto en el cual obtuvo la diferencia, tendrá que ajustar sobre Deshone Hicks y Thiago Rodríguez —el factor X que tuvo el Pato, con 14 puntos y 10 asistencias—. El tricolor es un equipo que necesita correr, pero al no poder alinear buenas defensas consecutivas, no lo pudo sostener los contraataques lo largo del juego.

El otro rubro a mejorar para el equipo de Álvaro Ponce son los puntos de segunda oportunidad, ante un rival al que lo ha dominado en cuanto a la toma de los rebotes ofensivos, pero que no pudo capitalizar en el primer juego, con segundas chances.

Impartirán justicia Andrés Bartel, Carlos Romero y Rodrigo Prando.