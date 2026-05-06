Malvín vs. Defensor Sporting en vivo: la llave más pareja por posiciones se abre en el Canil

Malvín y Defensor Sporting abren su camino de playoffs en el Juan Francisco Canil, en lo que parecería ser en la previa la llave más pareja, al menos así lo marca la tabla y su récord en la temporada. A pesar de que ambos han disputado partidos parejos, incluso definiendo los últimos dos en finales de última bola, el Playero se quedó con los cuatro enfrentamientos directos. Arbitran Julio Dutra, Adrián Vázquez y Martín Fernández.

El partido es transmitido por VTV Plus canal que se encuentra en la grilla de transmisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV va gratis para los usurarios con planes de Internet mayores a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además, también lo transmite Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

El Playero atraviesa su peor racha de la temporada. Perdió cinco de sus últimos seis partidos, aunque en el último supo dominar a Aguada. Si bien terminó perdiendo en alargue, fue con una rotación poco habitual, probablemente eligiendo el rival de cuartos de final.

Por su parte, Defensor Sporting no compitió frente a Nacional, en un partido que prácticamente se quebró en el primer tiempo. Pero viene de un auspicioso momento en la temporada. Anteriormente supo aplastar a Aguada y derrotar a Peñarol, en una buena racha que fue cortada por una derrota frente a Malvín en alargue, y en la última pelota.

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