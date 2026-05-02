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El País Ovación Basquetbol

Liga Uruguaya de Básquetbol: la última fecha de la Liguilla conforma el cuadro de playoffs

Con cuatro posiciones definidas y cuatro en juego, los encuentros entre Malvín vs. Aguada, Nacional vs. Defensor Sporting y Peñarol vs. Macabi definirán los últimos lugares en la ruta al título.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
02/05/2026, 20:13
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Cuadro de playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-26.
Cuadro de playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-26.

La Liga Uruguaya de Básquetbol define sus rutas al título con tres partidos que tendrán incidencia directa en las cuatro últimas posiciones que restan por definirse. Peñarol sabe que enfrentará a Urunday Universitario, mientras que Aguada (6) y Biguá (7) irán por el lado contrario del cuadro, con rivales aún por definir.

La última fecha de la Liguilla tendrá a Malvín recibiendo a Aguada, Nacional jugará sin gente, en el Polideportivo del Gran Parque Central ante Defensor Sporting, mientras que Peñarol tampoco contará su público, cuando reciba la visita de Hebraica Macabi al Palacio.

Recordar que los cuatro primeros obtendrán ventaja de localía en cuartos de final; y los dos primeros la asegurarán hasta semifinales.

En las dos primeras instancias de los playoffs, el mejor posicionado será local-visitante-local-visitante-local en las series al mejor de cinco, mientras que las finales se jugarán al mejor de siete y se definirán en el Antel Arena.

Las posibles resoluciones

Ganan Malvín, Nacional y Peñarol:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Defensor Sporting (5)
Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Nacional y Hebraica Macabi:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Defensor Sporting (5)
Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting y Peñarol:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Hebraica Macabi (5)
Parte baja: Malvín (2) vs. Biguá (7) y Nacional (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting (por 22 puntos o menos) y Hebraica Macabi:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Nacional (4) vs. Defensor Sporting (5)
Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting (por 23 puntos o más) y Hebraica Macabi:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Nacional (5)
Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Aguada y Nacional:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Defensor Sporting (5)
Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Aguada (6)
*Peñarol vs. Hebraica Macabi no modifica este escenario

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Peñarol:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Defensor Sporting (5)
Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Hebraica Macabi:
Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Nacional (4) vs. Defensor Sporting (5)
Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

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