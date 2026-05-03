Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: tres partidos arman el cuadro de playoffs, con cuatro puestos en juego

La Liga Uruguaya de Básquetbol completa su fase regular con la disputa de la última fecha de la Liguilla. En el Juan Francisco Canil, Malvín, tendrá la visita de un Aguada que ya sabe que será sexto. Nacional va por el segundo lugar, recibiendo a un Defensor Sporting que intenta llegar a la ventaja de localía, en el Polideportivo del Gran Parque Central, sin público. Por su parte, Peñarol, que ya sabe que será el primero, jugará en el Palacio sin su gente frente a un Hebraica Macabi que busca escalar posiciones.

Malvín vs. Aguada en vivo

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Nacional vs. Defensor Sporting en vivo

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Peñarol vs. Hebraica Macabi en vivo

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