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El País Ovación Basquetbol

Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: tres partidos arman el cuadro de playoffs, con cuatro puestos en juego

A partir de las 21:30 horas se cierra la Liguilla. Nacional, Hebraica Macabi y Malvín batallarán por el segundo puesto, mientras que

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
02/05/2026, 21:11
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James Feldeine y Mauro Zubiaurre, en el partido entre Nacional y Defensor Sporting
James Feldeine y Mauro Zubiaurre, en el partido entre Nacional y Defensor Sporting.
Foto: Ignacio Sánchez

La Liga Uruguaya de Básquetbol completa su fase regular con la disputa de la última fecha de la Liguilla. En el Juan Francisco Canil, Malvín, tendrá la visita de un Aguada que ya sabe que será sexto. Nacional va por el segundo lugar, recibiendo a un Defensor Sporting que intenta llegar a la ventaja de localía, en el Polideportivo del Gran Parque Central, sin público. Por su parte, Peñarol, que ya sabe que será el primero, jugará en el Palacio sin su gente frente a un Hebraica Macabi que busca escalar posiciones.

Malvín vs. Aguada en vivo

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