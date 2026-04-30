Cambia de estructura: Peñarol decidió cuales serán sus extranjeros para cerrar la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol confirmó cuales serán los tres extranjeros que cierren la Liga Uruguaya de Básquetbol. El Mirasol despidió a Jy'lan Washington en sus redes sociales, por lo que Norris Cole, Skyler Hogan y Andrés Ibargüen jugarán la instancia de playoffs.

"Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo en este nuevo paso por el club", expresó el club respecto al extranjero que fue subcampeón de la LUB 2023-24 y que llegó a mitad de temporada en reemplazo de Eric Romero. Washington modificó la estructura de un equipo que tuvo dos centros en el tramo anterior de la temporada y el club apostó a un jugador de centímetros, pero que abriera más la cancha con su tiro perimetral.

Jy’lan Washington no continuará en Peñarol.

Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo en este nuevo paso por el club.

Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/o8A2SNlERU — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) April 30, 2026

Ahora, el equipo de Leandro García Morales apostará a un nuevo cambio de estrategia. Tras el retorno de Skyler Hogan de una lesión —que fue la figura en el triunfo frente a Malvín— las dudas se disiparon en cuanto a la confirmación del plantel, pese a que Washington venía de ser pieza fundamental en el clásico que el Mirasol ganó en el Polideportivo del Gran Parque Central, con el rebote ofensivo como factor clave, donde el extranjero cortado fue clave.

Esto probablemente le dé a García Morales un jugador talentoso y con puntos en la segunda línea como Hogan, de recambio para Santiago Vescovi, Nicola Pomoli o Norris Cole que se perfilan como los iniciales. La duda pasará por como rearmará el juego interno, teniendo a Martín Rojas como su único "4" natural y a Andrés Ibargüen como su "5". En la temporada ha usado a Emiliano Serres como ala-pivot e incluso tiene la chance de usar a Hogan en dicha posición, achicando el equipo.

Peñarol ha pasado por varias estructuras a lo largo de la temporada, pero el período de prueba terminó. Recordar que los extranjeros que cierren se deberán decidir antes del inicio de los playoffs, donde el Carbonero comenzará jugando ante Urunday Universitario, sin su público.

Con la primera posición ya definida, el Mirasol cerrará la fase regular este sábado a las 21:30 horas, enfrentando a Hebraica Macabi.