Santiago Sánchez tras incidentes post clásico de básquetbol entre Nacional y Peñarol: “Lo que pasó fue muy grave”

El triunfo clásico de Peñarol frente a Nacional por la octava fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol dejó un manto de alegría en filas aurinegras, pero también un manto de preocupación por los incidentes que se dieron tras el final del partido.

Es que una vez finalizado el juego que se cerró con victoria del equipo de Leandro García Morales por 84 a 82 en el Polideportivo del Gran Parque Central, hubo invasión de hinchas tricolores y un dirigente Mirasol resultó herido.

Santiago Sánchez, presidente de la rama básquetbol de Peñarol, habló con Ovación y contó: “Nos agrupamos para irnos post partido y en un momento determinado estoy cerrando las filas con la seguridad del club porque siempre voy a lo último para que los jugadores y el staff salgan primeros, pero veo corridas y corridas hacia nosotros. Les dije que salieran rápido asó no pasaba algo más grave”.

“Cerré la fila, pero tuvo que intervenir la Policía, algo calve porque con seguridad privada no alcanzaba. No sé qué habría pasado si el partido era solo con seguridad privada”, reflexionó.

Por otra parte, Sánchez confirmó que el dirigente Gustavo Pérez recibió un golpe en el rostro que le provocó un corte: “No sabemos de dónde vino ni con qué le pegaron, pero se fue sangrando. Lo que pasó fue muy grave. Nos van a dar vista del tema y vamos a contar lo que sucedió”.

Peñarol festejó el triunfo clásico en el Polideportivo del Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

El presidente del básquetbol aurinegro también insistió que los incidentes no quedaron registrados por los árbitros en el formulario ya que estos se habían retirado pero que la FUBB puede tomar cartas en el asunto y de hecho, desde el club Carbonero, esperan que eso suceda: “Peñarol no va a ingresar una denuncia pero si la federación da vista para contar lo que pasó, nosotros vamos a ir a contar lo que sucedió porque no puede quedar en la nada. Nos mataron mediáticamente por lo del Guasón en el Palacio Peñarol y es entendible, pero del Parque Central se fue un dirigente nuestro con un golpe, sangrando y en shock”.

“Nos preocupa el tema de los incidentes porque lo que pasó ayer fue muy grave. El campeonato tendría que rever un poco cómo va a terminar porque con un fallo pendiente no creo que se pueda seguir jugando mucho más. Falta un partido entre Aguada y Nacional de la Liguilla y a partir de ahí habría que esperar el fallo para poder jugar todos con las cartas vistas”, explicó Sánchez.

Además, el presidente del básquetbol de Peñarol expresó su preocupación por varios hechos que se vienen dando y dijo: “Acá los clubes solos no podemos. Hay gente que está entrando a los partidos de varios equipos y que no pueden hacerlo. Los dirigentes necesitamos ayuda del gobierno y de las autoridades porque si no es una situación de nunca acabar”.

Santiago Vescovi defendido por Bernardo Barrera, en el clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

La alegría por el triunfo y lo que se viene: “Estamos fuertes”

Santiago Sánchez no ocultó su alegría por el muy buen triunfo de Peñarol frente a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central pero también fue autocrítico: “Hicimos varias cosas como para no ganarlo y sobre el final estuvimos erráticos, pero lo sacamos adelante que era lo más importante. El plantel estaba muy compenetrado en ese partido”.

“Siempre dije y lo sigo sosteniendo que si nosotros salimos campeones es gracias al equipo que se armó y que siempre va para adelante”, expresó Sánchez.

Nicola Pomoli, la figura de Peñarol, en el clásico ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El post partido para la gente de Peñarol se dio en el Palacio y allí varios jugadores, integrantes del staff y allegados se quedaron charlando hasta entrada la madrugada saboreando el triunfo en el clásico, pero pensando en lo que se viene.

“Peñarol tiene el uno y se lo ganó a ley de juego, más allá de la quita de puntos. Sentimos que somos el mejor equipo y ahora hay que empezar a confirmarlo en estas instancias”, insistió Santiago Sánchez para luego agregar: “Con el juego contra Aguada del otro día arrancaron los playoffs para nosotros. Así lo fijamos en la interna y por ahora quedó demostrado que estamos jugando a muerte cada partido. Estamos muy fuertes”.