La chicana de Ignacio Ruglio a Nacional tras el triunfo clásico de Peñarol por Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol le ganó el clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol a Nacional y nuevamente lo hizo como visitante en el Polideportivo del Gran Parque Central, donde el equipo de Leandro García Morales se impuso en cifras de 84 a 82.

Con este resultado y pese a la quita de puntos que sufrió luego de los incidentes que se dieron en el Palacio Peñarol tras la victoria de Nacional en el anterior enfrentamiento, el aurinegro que muy cerca de asegurarse el primer lugar de la Liguilla de cara a los playoffs del torneo.

Y lamentablemente el cierre del encuentro no estuvo exento de incidentes ya que se provocó la invasión a la cancha de hinchas de Nacional que buscaban agredir a la delegación de Peñarol que una vez finalizado el partido abandonó las instalaciones del recinto Tricolor.

Lo cierto es que a pesar de eso, el plantel Carbonero no dejó de festejar otro gran triunfo en condición de visitante frente a su tradicional adversario y el plantel se sacó una selfie en las afueras del escenario albo.

El que también lo celebró, pero en sus estados de WhatsApp, fue el presidente Ignacio Ruglio, quien además recordó el clásico de fútbol que el equipo de Diego Aguirre le ganó el 1 de marzo por 1 a 0 en el Gran Parque Central con gol de Matías Arezo.

“A domicilio en fútbol y en básquetbol en 45 días”, comenzó diciendo el mensaje del titular aurinegro que lo remató con la frase: “Tu peor pesadilla!!!”.