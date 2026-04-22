Playoffs de la NBA: cruces, dónde ver los juegos en vivo y cómo van las series de la Conferencia Este y Oeste

¡Comenzó la acción! Los Playoffs de la NBA 2026 ya están en marcha y la postemporada ha arrancado con la intensidad que solo la mejor liga de básquetbol del mundo puede ofrecer. Tras una fase de Play-In que dejó a varios candidatos en el camino, las series de primera ronda ya muestran paridad y algunas sorpresas que sacuden los pronósticos iniciales.

Aquí te contamos cómo vienen los cruces en ambas conferencias, los resultados hasta el momento y lo más importante: cómo seguir cada partido en vivo desde Uruguay.

Conferencia Este: Paridad y sorpresas en el arranque

En el Este, la gran noticia ha sido el tropiezo inicial del sembrado número uno. Los Detroit Pistons, que dominaron la temporada regular, se vieron sorprendidos en el primer juego por el Orlando Magic, que llegó con el impulso del Play-In.

Detroit Pistons (1) vs. Orlando Magic (8): La serie está 0-1 a favor de Orlando tras su victoria 112-101. El segundo juego se disputa este miércoles en Detroit.

Boston Celtics (2) vs. Philadelphia 76ers (7): Serie empatada 1-1. Boston arrolló en el primero (123-91), pero los Sixers respondieron con autoridad en el segundo (111-97). Ahora la serie viaja a Filadelfia.

New York Knicks (3) vs. Atlanta Hawks (6): Serie empatada 1-1. Los Knicks ganaron el primero en el Garden, pero Atlanta robó la localía en el Juego 2 con un ajustado 107-106.

Cleveland Cavaliers (4) vs. Toronto Raptors (5): Los Cavs lideran 2-0. Han hecho valer su casa con victorias sólidas (126-113 y 115-105) y parecen tener el control antes de viajar a Canadá.

Conferencia Oeste: El rugido del trueno y el peso de la historia

LeBron James saluda a Rui Hachimura. Foto: AFP.

En el Oeste, los jóvenes de Oklahoma City han demostrado por qué fueron los mejores de la fase regular, mientras que los históricos Lakers intentan imponer su experiencia.

Oklahoma City Thunder (1) vs. Phoenix Suns (8): OKC lidera 1-0 tras una paliza 119-84. Hoy juegan el segundo punto en el Paycom Center.

San Antonio Spurs (2) vs. Portland Trail Blazers (7): Serie empatada 1-1. Los Spurs de Wembanyama ganaron el primero, pero Portland sorprendió anoche con un 106-103 para igualar la llave.

Denver Nuggets (3) vs. Minnesota Timberwolves (6): Serie empatada 1-1. Denver pegó primero, pero los "Wolves" reaccionaron en el segundo encuentro (119-114) llevándose una victoria vital de la altura de Colorado.

Los Angeles Lakers (4) vs. Houston Rockets (5): Los Lakers lideran 2-0. Con un LeBron James vigente, el equipo angelino defendió el Crypto.com Arena con triunfos 107-98 y 101-94.

¿Dónde ver los Playoffs de la NBA en vivo?

Para los fanáticos en Uruguay, la cobertura es total a través de distintas plataformas para no perderse ni un segundo de la definición:

Disney+ (Star+): La plataforma de streaming transmite la mayoría de los juegos que van por la señal de ESPN.

NBA League Pass: Es la opción más completa, permitiendo ver todos los partidos de todas las series con relatos originales y estadísticas en tiempo real.

El calendario de los partidos

Conferencia Este

-- Detroit Pistons (N.1) - Orlando Magic (N.8)

19 de abril en Detroit: Pistons - Magic 101-112

22 de abril en Detroit: Pistons - Magic

25 de abril en Orlando: Magic - Pistons

27 de abril en Orlando: Magic - Pistons

29 de abril en Detroit: Pistons - Magic (si es necesario)

1 de mayo en Orlando: Magic - Pistons (si es necesario)

3 de mayo en Detroit: Pistons - Magic (si es necesario)

-- Cleveland Cavaliers (N.4) - Toronto Raptors (N.5)

18 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 126-113

20 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 115-105

23 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers

26 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers

29 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors (si es necesario)

1 de mayo en Toronto: Raptors - Cavaliers (si es necesario)

3 de mayo en Cleveland: : Cavaliers - Raptors (si es necesario)

-- New York Knicks (N.3) - Atlanta Hawks (N.6)

18 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 113-102

20 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 106-107

23 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks

25 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks

28 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks

30 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks (si es necesario)

2 de mayo en Nueva York: Knicks - Hawks (si es necesario)

-- Boston Celtics (N.2) - Philadelphia 76ers (N.7)

19 de abril en Boston: Celtics - 76ers 123-91

21 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-111

24 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics

26 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics

28 de abril en Boston: Celtics - 76ers

30 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics (si es necesario)

2 de mayo en Boston: Celtics - 76ers (si es necesario)

Conferencia Oeste

-- Oklahoma City Thunder (N.1) - Phoenix Suns (N.8)

19 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 119-84

22 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns

25 de abril en Phoenix: Suns - Thunder

27 de abril en Phoenix: Suns - Thunder

29 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns (si es necesario)

1 de mayo en Phoenix: Suns - Thunder (si es necesario)

3 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Suns (si es necesario)

-- Los Angeles Lakers (N.4) - Houston Rockets (N.5)

18 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 107-98

21 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 101-94

24 de abril en Houston: Rockets - Lakers

26 de abril en Houston: Rockets - Lakers

29 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets (si es necesario)

1 de mayo en Houston: Rockets - Lakers (si es necesario)

3 de mayo en Los Angeles: Lakers - Rockets (si es necesario)

-- Denver Nuggets (N.3) - Minnesota Timberwolves (N.6)

18 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 116-105

20 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 114-119

23 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets

25 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets

27 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves

30 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets (si es necesario)

2 de mayo en Denver: Nuggets - Timberwolves (si es necesario)

-- San Antonio Spurs (N.2) - Portland Trail Blazers (N.7)

19 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 111-98

21 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 103-106

24 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs

26 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs

28 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers (si es necesario)

30 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs (si es necesario)

2 de mayo en San Antonio: Spurs - Trail Blazers (si es necesario)