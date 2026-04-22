Serie A en shock: investigan red de drogas y prostitución que tuvo como clientes a futbolistas profesionales

El fútbol de Italia está en alerta por una investigación de la Guardia di Finanza que desmanteló una red acusada de explotar la prostitución, facilitar el uso de drogas y gestionar eventos nocturnos, que habría prestado servicio a 70 deportistas profesionales, incluyendo hasta futbolistas de la Serie A, jugadores de hockey y un piloto de Fórmula 1. Ya hay cuatro personas bajo arresto domiciliario y el registro de sus inmuebles terminó con la incautación de más de 1,2 millones de euros.

La Unidad de Policía Económica y Financiera de Guardia di Finanza explicó a la agencia EFE que la organización gestionaba eventos que "incluían también la posibilidad, para clientes adinerados (porque se habla sobre todo de deportistas y futbolistas profesionales), de acceder a servicios sexuales” y a una droga lúdica que no sale en la mayoría de los controles antidopaje de los deportistas.

"Y al uso de óxido nitroso como sustancia excitante y recreativa", agregaron en referencia al conocido ‘gas de la risa’ o ‘hippy crack’, con propiedades anestésicas y analgésicas que se utiliza como droga lúdica y ha estado involucrado también a varios escándalos con jugadores de la Premier League. En esa ocasión, la operación que está siendo investigada por el Tribunal de Milán a pedido de la Fiscalía, tiene en lista a aproximadamente 70 deportistas entre los que se encuentran jugadores de Inter, Milan, Juventus, Hellas Verona, Sassuolo, Torino y Monza (Serie B) y varios empresarios de primer nivel, aunque n se han difundidos nombres concretos.

#GdiF #Milano: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Eseguiti 4 arresti nei confronti di un sodalizio criminale attivo nell’organizzazione di eventi della movida.#NoiconVoi#cittadinoinformato#informareperconoscere pic.twitter.com/UnMW9gzOmJ — Guardia di Finanza (@GDF) April 20, 2026

En relación a los deportistas y a los empresarios, solo serían clientes de esta red y no se estima que puedan ser investigados en un principio. "Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación", explicó la Guardia di Finanza.

Aun así ya hay cuatro detenidos y corresponden a la empresa M.A De Milano, según precisó el diario La Nación de Argentina. La jueza de instrucción Chiara Valori ordenó este martes el arresto domiciliario para Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, pareja de hecho y considerados “promotores y cabecillas” de la organización, y para Alessio Salamone y Luz Luan Amilton Fraga, descritos como “participantes”.

Según se desprende de la investigación, Buttini y Salamone tenían contactos con jugadores profesionales de renombre internacional y con un centenar de chicas, en su mayoría de entre 18 y 20 años, a quienes empleaban para “encuentros privados”. Salamone habría sido el responsable de proporcionar el gas de la risa: “Necesitamos globos, estamos en el Duca, en Me Milan”, habría dicho en noviembre de 2025 en relación a la sustancia y al local donde se encontraban, que sería una de las tantas sedes que utilizaban.

La organización, que operaba bajo la imagen de una agencia de eventos y se anunciaba en Instagram con la cuenta “made_luxury_concierge”, ofrecía paquetes de “todo incluido” por varios miles de euros, que incluían cenas en locales exclusivos de Milán, hoteles de lujo y compañía de mujeres que eran alojadas en inmuebles vinculados a la agencia y remuneradas por los servicios prestados a clientes.

Serie A del fútbol italiano. Foto: Reuters

Con información de Agencia EFE y La Nación.