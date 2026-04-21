Los 18 futbolistas de la selección uruguaya elegidos por Panini para el Mundial: la ausencia notoria y tres "9"

Restan 55 días para el debut de la selección uruguaya en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos y de a poco se van conociendo detalles del nuevo álbum de Panini, que tendrá el récord de ser el más grande de la historia con 980 figuritas considerando que serán 48 las selecciones participantes. En las últimas horas los primeros usuarios que compraron el álbum con la preventa ya han recibido el ejemplar con mucho entusiasmo.

Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay, tendrá la posibilidad de llevar entre 23 y 26 futbolistas según la normativa dispuesta por FIFA, pero en Panini fueron 18 los jugadores elegidos por país, que se suman al escudo y al equipo formado para llegar a las 20 figuritas por selección participante.

El álbum del Mundial 2026 en el local de Panini Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

Los 18 seleccionados son: Sergio Rochet, Santiago Mele, Ronald Araujo, Josema Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri.

El que no aparece es uno que irá por su quinto Mundial y que se meterá en la historia grande de Uruguay, como Fernando Muslera, que incluso peleará la titularidad con Rochet. Claro, en el momento que Panini confeccionó la nómina todavía no se había dado la conversación entre el arquero de Estudiantes de La Plata y Bielsa para consumar su regreso a la selección. La otra particularidad es que aparecen tres centrodelanteros, como Núñez, Viñas y Aguirre, que han sido los tres preferidos del DT argentino. Y no hay mayores sorpresas, pese a que faltan jugadores como Santiago Bueno, Matías Viña y Juan Manuel Sanabria, tres que factiblemente sean convocados para la Copa del Mundo.

Así se va el álbum con la selección uruguaya como protagonista. Foto: El País.

La lista del álbum se realizó a fines del 2025, por lo que desde ese momento hasta ahora pudieron existir cambios como el de Muslera, que podría dejar a Franco Israel (Torino) afuera de la nómina. La lista de Uruguay incluso fue corroborada por autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, según contó Nicolás Lerner a Ovacion.