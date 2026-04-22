Leo Fernández y el día después de la operación en Madrid: mirá cómo volvió a la clínica y el mensaje de Ruglio

Leonardo Fernández ya pasó por el quirófano en Madrid y en la jornada del martes se operó de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en el partido que Peñarol empató 1-1 con Independiente Santa Fe de Bogota el 9 de abril en Colombia.

El atacante de 27 años fue sometido a la intervención quirúrgica en la Clínica Olympia de la capital de España bajo la supervisión del prestigioso traumatólogo Manuel Leyes, de reconocida trayectoria y experiencia en lesiones de este tipo.

Tal como contó Ovación este miércoles, el 10 Carbonero dejó el quirófano y pasó a la sala postoperatoria golpeándose el pecho y cantando canciones de Peñarol para luego ser evaluado y este miércoles, tras otra revisión médica, dejó la clínica en compañía de su pareja, Victoria Mazzoni, su representante Jorge Chijane y el consejero aurinegro Marcelo Solomita, quien viajó desde Montevideo junto al futbolista.

Mientras tanto y en Uruguay, en filas Mirasoles ya empiezan a pensar en el futuro y en lo que demandará la recuperación de una pieza clave para el equipo de Diego Aguirre que tendrá una baja más que sensible que ya la está sintiendo de sobremanera porque Peñarol acumula cinco partidos sin poder ganar y en tres de ellos ya no tuvo a Leo Fernández.

“Vamo enano meta y meta que estamos juntos”, comienza diciendo el mensaje de Ignacio Ruglio en sus estados de WhatsApp acompañado por una foto del futbolista en la camilla de la clínica junto a Solomita y Chijane.

Leo Fernández en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: Enrique Arrillaga

“Ya empieza la cuenta regresiva para volver y todos te vamos a estar esperando. Los de Peñarol cuidamos a los de Peñarol”, agregó el presidente en ese posteo.

Por último, el titular aurinegro se acordó del consejero que viajó junto al jugador a Madrid y del representante del 10: “Gracias Marce Solomita por estar y a Jorge Chijane por acompañar a Leo en estos días”.

Por otra parte y en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), el representante de Leonardo Fernández, Jorge Chijane, contó: “Si fuera por Leo, él dice que está para jugar la semana que viene. Tiene la expectativa de jugar las finales con Peñarol y salir campeón. Desde que llegó en 2024, Leo ha dado todo por esa camiseta. Quiere volver rápido para eso”.

Sobre cómo se enteró de la lesión de su representado, el empresario expresó: “Yo estaba acá en Europa cuando se confirmó la lesión y me habían dicho tras la resonancia que era una rotura parcial y que con un buen cuádriceps podía seguir jugando. Leo quería seguir jugando. Pero increíblemente al llegar acá confirmamos la rotura total”.

“Descansé bien” 👍



Leo Fernández regresó a la Clínica Olympia de Madrid para un control de rutina un día después de ser operado de su rodilla derecha.



📹 @solesejas para 𝐄𝐥 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 pic.twitter.com/ypFojJIi30 — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) April 22, 2026

“Es increíble que no se haya cobrado penal en esa jugada en Colombia. Leo me dijo que si no salta un poco le fracturan la tibia y el peroné, lo rompen todo”, dijo Chijane.

“Ahora se va a valorar a Leo en todo este tiempo que no está. Ni en el 2024 era Messi ni ahora es Jorge Chijane. Leo siempre demostró lo que puede dar”, insistió el representante para luego agregar: “Leo nunca estuvo mal físicamente. Siempre entrena en doble horario y después de aquella foto a la semana ya estaba bien”.