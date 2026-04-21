"Ayúdame a limpiar a Peñarol": el trabajo que el astrólogo de Boca, Giorgio Armas, encomendó a los aurinegros

Este lunes Peñarol tuvo la oportunidad de quedar a dos puntos de Racing, líder, en la cima del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, pero su empate frente a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo dejó al aurinegro a cuatro del primer lugar y agudizando su mal momento que ya suma cuatro partidos sin poder ganar, sumando su participación en la Copa Libertadores.

El equipo Mirasol debutó en el certamen internacional frente a Independiente Santa Fe en Colombia y fue empate 1-1. Desde entonces, el equipo conducido por Diego Aguirre encadenó dos derrotas, ante Liverpool por el torneo local y frente a Platense por copa, antes del empate frente a Juventud. En los últimos cinco partidos en los que a Peñarol le han convertido goles y comenzó perdiendo, no ha podido dar vuelta el resultado. Al igual que en los últimos cuatro partidos, fue lo que ocurrió también ante Racing en el CDS por la novena fecha del Apertura.

“Cuando no se da el resultado no hay demasiadas cosas positivas. Tenemos que aceptar las críticas, porque así como en los momentos buenos recibimos elogios, hoy me parece bien que haya impaciencia. Tenemos que estar fuertes e ir por lo que viene”, dijo Aguirre en conferencia de prensa luego del partido ante Juventud de Las Piedras.

Al Carbonero le quedan tres partidos más por el torneo local y cuatro más en su grupo de Copa Libertadores. “Así como te contagias de optimismo en situaciones buenas, cuando las cosas salen bien, también hay una preocupación obvia de lo que ha pasado en los últimos partidos. Afecta porque sentimos la responsabilidad, obligación de ganar y nos cuesta superar a los rivales como hoy, que fue un partido totalmente abierto. Así como lo pudimos haber ganado, también perdido”, reconoció La Fiera.

El mal momento de Peñarol no solo preocupa a su cuerpo técnico y jugadores, también a los hinchas e incluso a Giorgio Armas, un reconocido astrólogo que ha estado vinculado al club Boca Juniors, a la selección de Argentina y no es la primera vez que intenta acompañar al Carbonero. Una vez finalizado el partido frente a Juventud, hizo una publicación en su cuenta de X (ex Twitter) pidiéndole a los hinchas aurinegros que hicieran un “trabajo” para librar al club de malas energías. Indicó día y hora: este martes a las 22:00.

Carboneros. Necesito que mañana a las 22 horas prendan una vela Negra y una Amarilla en un plato con canela molida y azúcar alrededor. Ayúdame a limpiar a Peñarol del trabajo energético negativo que le están haciendo. Yo haré el resto. Comparte. 🙏 @OficialCAP pic.twitter.com/lRoM0Euk9N — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca 💙💛💙 (@ArmasGiorgio) April 21, 2026

“Carboneros. Necesito que mañana a las 22 horas prendan una vela negra y una amarilla en un plato con canela molida y azúcar alrededor. Ayúdame a limpiar a Peñarol del trabajo energético negativo que le están haciendo. Yo haré el resto. Comparte”, indicó Armas en sus redes sociales.