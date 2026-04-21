El gesto polémico de Aguerre tras ser amonestado por Javier Feres en el empate de Peñarol y Juventud

Peñarol volvió a dejar puntos en el Estadio Campeón del Siglo cuando enfrentó el lunes por la noche a Juventud y encadenó cuatro partidos sin ganar en su casa.

Fue un empate 2-2 que dejó nuevamente en evidencia en poco funcionamiento colectivo del equipo tras la baja de Leo Fernández: no encontró circuitos por dentro, el equipo presionó partido entre defensa y ataque, y le costó muchísimo generar ocasiones de gol, pese a que durante el segundo tiempo mejoró levemente en ese sentido.

Juventud se puso en ventaja con un golazo de Renzo Rabino en los descuentos del primer tiempo y desestabilizó al equipo de Diego Aguirre, que debió salir al complemento con la misión de remontarlo.

Luego de una buena acción colectiva y una serie de rebotes a los 8' del segundo tiempo, Franco Escobar habilitó a Abel Hernández que la pisó adentro del área para engañar a toda la defensa pedrense y definió con calidad para empatar el partido.

Empujado por la hinchada, los aurinegros estaban lanzados en busca del gol del triunfo y en ese momento se dio una curiosa situación con el arquero del Manya, Washington Aguerre.

El artiguense salió a cortar un balón largo al costado del área y disputó una pelota con Juan Martín Boselli sobre el córner entre las tribunas Damiani y Gufli. A simple vista, la jugada no pareció falta ni de Aguerre ni de Boselli, pero el árbitro Javier Feres sancionó tiro libre ofensivo para Juventud y amonestó al guardameta carbonero.

En ese momento, Aguerre protestó con vehemencia al juez central, quien no aceptó su reclamo. El arquero se dirigió hacia el arco e hizo una polémica seña hacia la cámara de la transmisión, imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El gesto fue el de abrir y cerrar la mano, que significa "robo", muy común dentro de las canchas de fútbol.

Finalmente, Fernando Mimbacas volvió a poner en ventaja a Juventud a los 77'. El delantero pedrense definió con el arco vacío tras una floja salida a achicar del propio Aguerre.

Y fue a los 82' cuando Leandro Umpiérrez la calzó desde el vértice del área y la colgó del ángulo para decretar el empate de Peñarol y 2-2 definitivo del partido.