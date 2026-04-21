Quién es Carlos Diez, la joya del Real Madrid con doble nacionalidad que puede jugar para Argentina

Tal como lo hizo Federico Valverde algunos años atrás, hay otro rioplatense dando sus primeros pasos en las divisiones formativas del Real Madrid. Se trata del español/argentino Carlos Diez, quien el pasado lunes se consagró campeón de la UEFA Youth League y levantó el trofeo como el capitán del joven equipo blanco.

“Después de todo el trabajo que llevamos haciendo este año, recogemos la recompensa. La verdad es que estoy muy contento por todos mis compañeros porque nos lo hemos ganado. A celebrarlo y a disfrutar", declaraba feliz, tras la coronación.

Nacido en España en 2007, pero con raíces argentinas, Diez representa ese perfil cada vez más habitual de futbolistas con doble nacionalidad que crecen en Europa pero mantienen un vínculo latente con su país de origen, en este caso Argentina. En su caso, esa conexión no es menor: su padre es argentino, lo que le abre la puerta para elegir entre representar a España o a Argentina a nivel selecciones, en un caso similar al de Alejandro Garnacho.

©️ ¡Carlos Díez, el capitán del Juvenil A! pic.twitter.com/O5I8IcdtyE — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) November 19, 2025

Pero, ¿quién es Carlos Diez? Quienes lo vieron jugar destacan que dentro del campo se trata de un volante creativo, con capacidad para moverse entre líneas, generar juego y asumir responsabilidades. No es casual que en el Juvenil A del Real Madrid lleve la cinta de capitán, un rol que habla tanto de su liderazgo como de la consideración que le tiene el cuerpo técnico y sus propios compañeros. En la temporada, sus números acompañan: superó la veintena de goles entre todas las competencias juveniles, un registro alto para su posición.

"Letal en sus apariciones en el área desde segunda línea, buen organizador y un magnífico pasador (...) El mediapunta está realizando una temporada completísima de principio a fin. Participó en 37 goles: es el Pichichi del equipo con 21 tantos y también el máximo asistente, con 16 asistencias. En la Youth disputó siete partidos, marcando un gol y dando tres asistencias. Su figura se agiganta en los metros finales, donde es clarividente en el último pase y letal en la definición. Fue convocado con el Madrid C por primera vez esta temporada el pasado sábado ante Las Palmas Atlético y el martes jugó sus primeros minutos ante el Moscardó“, elogiaba el diario español Marca.com hace un año.

En la final disputada este lunes en el Stade de la Tuilière, el conjunto madridista empató 1-1 en el tiempo reglamentario y terminó imponiéndose 4-2 en los penales. Allí, Díez fue uno de los ejecutantes y su remate ayudó a sellar el segundo título del club en esta competencia. Más allá de la ejecución, lo que se destacó fue su templanza en un contexto de máxima presión.