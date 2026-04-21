Antel todavía no pudo comprar derechos del fútbol uruguayo: las condicionantes de la AUF y el plan de negocios

El presidente de Antel, Alejandro Paz, se refirió a las negociaciones por los derechos de televisión y streaming del fútbol uruguayo y dejó en claro que la empresa estatal aún no pudo concretar la compra del producto, pese a estar emitiéndolo actualmente. “No sabemos exactamente qué es lo que nos van a vender”, explicó, señalando que existen diferencias y condicionantes que todavía se están resolviendo en la Comisión de Defensa de la Competencia.

Paz detalló en el programa "Minuto 1" de Carve Deportiva, que la incertidumbre sobre el alcance del producto es el principal obstáculo para cerrar la operación. Aunque hoy Antel transmite el fútbol, lo hace sin tener definido el paquete final, lo que impide comercializarlo plenamente. En ese sentido, indicó que el servicio se ofrece dentro de ciertos planes, desde el básico en adelante, pero aún no puede venderse como un adicional independiente, algo que la empresa proyecta hacer cuando se aclaren las condiciones.

El jerarca también confirmó que el monto de la inversión es confidencial y que forma parte de un consorcio junto a otras compañías. Sí destacó que Antel ya cuenta con los derechos para la comercialización en el exterior, donde el producto se ofrece a 9,99 dólares mensuales, un precio sensiblemente menor al que se manejaba anteriormente. Incluso reveló que ya superan los mil clientes fuera de fronteras, con suscriptores en mercados tan diversos como Estados Unidos, Asia y Europa.

En cuanto al consumo local, Paz señaló que entre 50.000 y 60.000 usuarios ven actualmente el fútbol a través de la plataforma de Antel, dentro de una base potencial cercana al millón de clientes de internet hogar. La meta, aseguró, es seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo, donde el contenido deportivo, y especialmente el fútbol, resulta clave.

VTV y VTV Plus se verán por Antel TV en streaming, cables del Interior y Montecable. Foto: Archivo.

Sobre la estrategia comercial, fue enfático en descartar versiones que hablaban de gratuidad: “Antel no va a dar fútbol gratis”. Explicó que el objetivo es integrar el contenido como valor agregado en algunos planes y, en otros casos, comercializarlo de forma independiente, en línea con lo que ocurre con otras plataformas como Netflix o Disney, con las que ya tienen acuerdos.

Además, aclaró que el tema de la multipantalla, incluido el “casteo” del celular al televisor, está resuelto y forma parte de la propuesta de Antel, que apunta a mejorar la experiencia del usuario.

Finalmente, Paz adelantó que habrá cambios en la forma de acceso al fútbol una vez que se firmen los contratos definitivos. “Hoy lo estamos ofreciendo sin costo adicional en algunos planes, pero eso va a cambiar cuando tengamos que pagarlo”, afirmó, dejando en claro que el modelo actual es transitorio y que el escenario definitivo dependerá de la resolución regulatoria.