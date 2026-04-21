Peñarol no reacciona: lleva cinco partidos sin poder remontar resultados y se complicó en la lucha del Apertura

El gol de Brian Montenegro el pasado sábado lo festejaron en el Roberto los hinchas de Defensor Sporting, también se celebró en el Parque Rodó y hasta en Los Aromos, pero de poco sirvió, porque aunque Racing dejó puntos, Peñarol volvió a jugar un muy mal partido, empató y dejó pasar la chance de recortar unidades con el líder del Torneo Apertura.

Con nueve unidades en juego, siguen siendo cuatro las que separan a los de Sayago con el Carbonero y Deportivo Maldonado, sus escoltas. Pero Diego Aguirre seguramente se fue todavía más preocupado de lo que lo hizo en partidos anteriores y no solo por las lesiones de Maxi Olivera y Luis Angulo que se siguen sumando a la sanidad, sino por el juego de su equipo.

“Pongan más huevo”, fue el canto que bajó de las tribunas al término de la primera parte acompañado de una silbatina general que mostraba el desagrado ante lo que se veía.

Rabino había hecho un golazo unos minutos antes y mandó al descanso al aurinegro abajo en el marcador, pero el principal déficit mirasol a esta altura pasa por la falta de creación de fútbol asociado ese para el que extraña -y mucho- a Leonardo Fernández.

Las ganas que pidieron los hinchas, al menos, alcanzaron para que al complemento Peñarol salga con otra actitud y encontrara, tras gran jugada de Abel Hernández, el empate transitorio.

Pero aunque el empate le imprimió otro ritmo al partido, las falencias defensivas de Peñarol se volvieron a apreciar cuando Rabino -de gran partido- incursionó por izquierda y le cedió a Mimbacas el 2-1 de la visita, que fue un baldazo de agua fría.

Abel Hernández arenga a su equipo, tras el gol del empate ante Juventud. Foto: Estefanía Leal.

Aguirre metió mano desde el banco, le dio ingreso a Franco González, con muy buenos chispazos, y fue quien terminó habilitando a Umpiérrez que con un golazo lo empató. Pero Peñarol volvió a ser ganas y poco más. Ganas que ya quedó demostrado que no siempre alcanzan para sacar los partidos adelante.

De hecho, Peñarol llegó a cuatro partidos sin ganar y a un detalle que no pasa desapercibido: en los últimos cinco partidos en los que le hicieron goles, le anotaron primero y en ninguno de ellos pudo remontarlo. Le ocurrió con Racing (1-2), con Independiente Santa Fe (1-1), con Liverpool (0-2), con Platense (1-2) y ahora con Juventud de Las Piedras (2-2). “No estamos acostumbrados, lo normal es que des vuelta resultados en Peñarol. Estamos en una situación negativa y nos está siendo difícil revertir los resultados pero hay que seguir”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

Peñarol hipotecó la chance de arrimarse a lo más alto del Torneo Apertura y le puede costar muy caro sobre la recta final del certamen.