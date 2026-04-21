"Para mí no es momento de los juveniles", dijo Aguirre que contó cuándo espera volver a contar con Arezo

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa, tras lo que fue el empate de Peñarol 2-2 ante Juventud. El DT Mirasol se mostró preocupado por la racha de su equipo y las nuevas lesiones que "están afectando el normal rendimiento del equipo. Además explicó la ausencia de Matías Arezo y contó cuando volverá a jugar. Además expresó que para él "no es momento de los juveniles".

El entrenador comenzó siendo consultado por los aspectos positivos y rescató que en "el segundo tiempo el equipo tuvo actitud, fue a buscar y al menos pudo encontrar situaciones de gol, marcar dos goles". Siempre sacás cosas buenas, pero como no sacás el resultado, no hay muchas cosas que luzcan", concluyó.

Consultado por las bajas, contó que "están afectando el normal rendimiento". Aguirre expresó además la preocupación y dijo: "Los jugadores también sienten que tenemos que tener otro rendimiento".

El DT reconoció que el equipo no pasa un buen momento y eso hace que "los rivales juegan sueltos". Confesó además que el equipo tiene que mejorar porque no está encontrando "las situaciones, los caminos al gol".

Aguirre resaltó el rendimiento de Franco González: "Entró muy bien. Fueron unos 20 minutos, pero generó peligro".

También se expresó por el cambio de Jesús Trindade y su posicionamiento en el lateral izquierdo, pese a tener jugadores que naturalmente juegan en ese sector: "Es el que más ritmo de juego tiene". "Cuesta entrar en un partido con tanto ritmo, pensamos que era lo mejor y cumplío bien", concluyó.

De la lesión de Matías Arezo, Aguirre declaró que "está para el próximo partido" y explicó: "Ayer sentía una molestia, se le hicieron estudios, no tiene lesión, pero había riesgos de que pasara algo, por lo que decidimos que estuviera fuera de la convocatoria".

Del cambió de Abel Hernández declaró que lo hizo por "la falta de ritmo" y porque "estaba con alguna situación de molestia". "Si lo hacíamos jugar los 90’ había posibilidades que se pudiera lesionar", agregó

Diego Aguirre se refirió además a una racha adversa de cinco partidos, en los que Peñarol empezó perdiendo, pero no pudo dar vuelta el resultado: "Es algo que no estamos acostumbrados. Lo normal es que des vuelta resultados en Peñarol. Estamos en una situación negativa y nos esta siendo difícil revertir los resultados".

A su vez se mostró preocupado con distintas facetas del juego: "No estuvimos con la recuperación de pelota que tenemos, con una presión alta para generar cosas, como podemos hacerlo. Pero pese a que no encontró mucho para destacar, resaltó la "la actitud y la entrega en el segundo tiempo, pero como no alcanzó, sabe a poco".

Por último descartó la chance de que aparezcan juveniles en este momento adverso: Hay que tener también criterio y en situaciones difíciles, como estamos pasando, por ahí es fácil pedir a los juveniles. Es un momento de presión donde no veo que la solución sea esa. Son muy buenos jugadores, pero no me parece que en el momento en el que estamos, de que tengamos que apostar a los juveniles como una solución. Porque tenemos que apoyar a los jugadores que tenemos, a los que van a estar definiendo este campeonato, a los que van a estar jugando la Copa. Para mí no es momento de los juveniles".