Cómo están las tablas del Apertura y Descenso luego del empate entre Peñarol y Juventud al cabo de la fecha 12

Finalizó la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y no fue una etapa más. El líder Racing dejó dos puntos por el camino y eso les dio la oportunidad a sus inmediatos perseguidores, Deportivo Maldonado y Peñarol de acortar la distancia.

La fecha comenzó con una sorpresiva goleada el viernes por la noche cuando Albion, local en el estadio Luis Franzini, le ganó 6-1 a Central Español, que no contó con su arquero Rodolfo y además sufrió la expulsión de Franco Muñoz a la media hora de juego cuando el partido estaba igualado sin goles.

La jornada del sábado tenía uno de los duelos más esperados, jugaba el líder, pero antes hubo un duelo con sabor a final por el descenso. En el Parque Abraham Paladino de La Teja, Progreso recibió a Montevideo Wanderers y se quedó con el partido 2-1 sobre la hora con un penal a favor que fue muy cuestionado por parte del Bohemio.

A segunda hora, en el partido que cerró la jornada, finalmente Racing recibió a Defensor Sporting en el Parque Roberto y, aunque comenzó ganando gracias al gol del argentino Tomás Habib, el Cervecero terminó dejando dos puntos porque el paraguayo Brian Maldonado lo empató para el Tuerto en la segunda mitad.

El domingo por la mañana, Cerro estuvo a punto de dar un golpe en la zona roja de la tabla. Se puso en ventaja a los 87 minutos frente a Montevideo City Torque y estuvo a punto de llevarse una victoria que lo sacara de la zona de descenso, pero el equipo Ciudadano encontró el empate en la última jugada del partido.

Deportivo Maldonado tenía la oportunidad de quedar a dos puntos de Racing enfrentando a Danubio en Jardines del Hipódromo, pero el empate 1-1 ante la Franja lo dejó a cuatro puntos de los Cerveceros pudiendo haber quedado a dos. La jornada del domingo se cerró en el estadio Centenario con un partido que tuvo un penal para cada lado y la victoria 3-1 de Nacional sobre Liverpool, que dejo a los tricolores en el quinto puesto.

Finalmente este lunes, la fecha se cerró con dos partidos. En Florida, gracias a un gol sobre el final del partido, Boston River se recuperó de la derrota sufrida frente a Defensor Sporting y le ganó 1-0 a Largo.

El plato fuerte de la jornada llegó a la noche con el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras y, al igual que Deportivo Maldonado, el aurinegro tampoco aprovechó que Racing haya dejado puntos. El equipo pedrense estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones y el Manya tuvo la victoria sobre el final, en la última jugada, pero Sebastián Sosa tuvo una gran reacción ante Nicolás Fernández. Tanto Peñarol como Deportivo Maldonado quedaron a cuatro puntos de Racing, que es el único líder del Apertura.