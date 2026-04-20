EN VIVO | Peñarol vs. Juventud por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Peñarol vs. Juventud de Las Piedras
Peñarol (probable): Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maxi Olivera; Luis Angulo, Eric Remedi, Roberto Fernández, Eduardo Darias; Matías Arezo, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.
Juventud (probable): Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas, Renzo Rabino; Mateo Izaguirre, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez; Juan Martín Boselli, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz. DT: Sergio Blanco.
Hora: 20:30
Estadio: Campeón del Siglo.
Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Martín Soppi y Gustavo M. Lisboa.
4º árbitro: Andrés Martínez.
VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.