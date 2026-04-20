EN VIVO | Peñarol vs. Juventud por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Peñarol vs. Juventud de Las Piedras

Peñarol (probable): Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maxi Olivera; Luis Angulo, Eric Remedi, Roberto Fernández, Eduardo Darias; Matías Arezo, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

Juventud (probable): Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas, Renzo Rabino; Mateo Izaguirre, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez; Juan Martín Boselli, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz. DT: Sergio Blanco.

Hora: 20:30

Estadio: Campeón del Siglo.

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Martín Soppi y Gustavo M. Lisboa.

4º árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.