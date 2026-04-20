Leo Fernández: "El miércoles me operan", el 10 de Peñarol partió a Europa para tratar su lesión de rodilla

Leonardo Fernández partió desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo a España, donde será intervenido quirúrgicamente por la lesión de rodilla que se generó en el debut por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe. Antes de viajar, el futbolista dejó en claro que, pese al difícil momento, asume la situación con madurez y enfocado en lo que viene.

“Dentro de lo malo lo tomé bastante positivo. A nadie le gusta una situación de estas, pero lo acepté y ahora toca empezar a recuperarme”, expresó el jugador, evidenciando su intención de encarar el proceso con optimismo.

Fernández explicó que, si bien existía la posibilidad de continuar jugando tras fortalecer la zona afectada, priorizó su salud a largo plazo: “Podría capaz fortalecer y jugar, pero creo que también debo cuidarme la rodilla antes de que suceda algo peor”.

La decisión de pasar por el quirófano no fue apresurada. Según contó, fue analizada junto a especialistas tanto de su club como del exterior. “Todo esto fue hablado con los médicos del club y también de España. Me dijeron que lo mejor era operarme, entendiendo eso lo acepto”, señaló.

Además, el futbolista reflexionó sobre el aspecto emocional de atravesar una lesión de este tipo. “Es una situación que nadie quiere vivir. Aceptar la situación es soltar cierto orgullo que uno tiene, porque a veces uno quiere estar más allá de la situación”, reconoció.

Con la operación prevista para el miércoles, Fernández ya tiene claro su próximo objetivo: iniciar cuanto antes la recuperación. “Poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo mejor. Lo mejor va a ser operarme y tengo ganas de empezar la recuperación”, explicó.

Leonardo Fernández con pelota en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Sobre el momento de la lesión dijo: "Cuando recibí el golpe sentí que se me durmió la rodilla"

Fernández confirmó que la recuperación demandará entre seis y ocho meses pero aclaró que es "terco y porfiado" y se visualiza volviendo a estar a la orden antes de tiempo.

"El cariño de la gente me da fuerza para toda la etapa que se viene" respondió entre hinchas que se acercaban a saludarlo y pedirle fotos en el aeropuerto de Carrasco.

Leo Fernández estará mínimo siete días en España luego de la operación donde esperará el alta médica para retornar a Uruguay y comenzar con el proceso de rehabilitación.

Sobre el momento deportivo del equipo concluyó: "Se lo que trabajan mis compañeros y el cuerpo tecnico, las ganas que tienen de sacar esto adelante y estoy convencido que lo van hacer".