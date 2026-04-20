A qué hora juega Peñarol contra Juventud por el Torneo Apertura: hora, dónde ver y probables 11 de los equipos

La baja de Leo Fernández ya es una realidad y su impacto en el funcionamiento de Peñarol quedó más que demostrado en las dos últimas derrotas frente a Liverpool por el Apertura y Platense por Copa Libertadores.

Salvo excepciones como el ya lejano clásico en el GPC, el equipo de Diego Aguirre no deslumbró en todo lo que va del semestre. Pero la ausencia del número 10 dejó aún más en evidencia la falta de fútbol y circuitos internos de mitad de cancha hacia adelante. Se vio a un equipo entreverado en salida, sin dinámica para superar líneas de presión por abajo, y que terminó apostando a lanzar en velocidad a Luis Angulo o tirarla larga para arriba y que se revuelva Matías Arezo. Eso sin contar la fragilidad defensiva de esos dos últimos duelos, cuando al menos la zaga venía siendo uno de los puntos más sólidos del equipo, sostenida por la sobriedad de Lucas Ferreira y el buen pie que le aportó Mauricio Lemos en las últimas semanas.

Hace exactamente una semana para enfrentar a Liverpool, Aguirre optó por un doble nueve que formaron Arezo y Facundo Batista. Esa noche jugaron Eduardo Darias y Jesús Trindade en el doble cinco, mientras que Leandro Umpiérrez y Gastón Togni jugaron por afuera.

Como el equipo no funcionó bien, contra Platense el entrenador probó jugar de nuevo con tres volantes y una especie de tridente ofensivo que formaron Angulo por derecha, Darias por izquierda y Arezo por el centro.

Cabe señalar que más allá del funcionamiento colectivo, Peñarol ha tenido rendimientos individuales por debajo de lo esperado y que no se ajustan al rol que el DT les propone. Allí entran los casos de Umpiérrez que no desnivela cuando juega contra una banda. Togni aporta sacrificio cuando juega de carrilero, pero de extremo no es incisivo. O bien Roberto Fernández, que aporta despliegue pero no ha sido hasta ahora el jugador vertical que fue a buscar Peñarol a Godoy Cruz, que pisa el área y rompe líneas hacia adelante.

Pero esta noche el equipo tiene una chance inmejorable de volver a meterse en la disputa del Apertura porque Racing y Deportivo Maldonado empataron, y un triunfo lo dejaría como único escolta y solo dos puntos por debajo del líder.

Por ese motivo se especula un planteo ofensivo de la Fiera, y como esta semana no hay actividad por Libertadores, con toda la carne (que tiene disponible) en el asador. Y un doble nueve, ya que además tiene a Batista a la espera de minutos.

En el arco estará Washington Agurre, detrás de la línea de cuatro que formarán Escobar, Lemos, Ferreira y Olivera. El doble cinco será con Remedi y Fernández, mientras que por afuera irán Angulo por un lado y Darias o Togni por el otro. Arriba, Matías Arezo y Abel Hernández de arranque.

Los jugadores de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. Juventud de Las Piedras

Día: lunes 20 de abril

Hora: 20:30

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Martín Soppi y Gustavo M. Lisboa.

4º árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maxi Olivera; Luis Angulo, Eric Remedi, Roberto Fernández, Eduardo Darias; Matías Arezo, Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre.

Juventud: Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas, Renzo Rabino; Mateo Izaguirre, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez; Juan Martín Boselli, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.

DT: Sergio Blanco.

