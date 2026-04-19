Peñarol se vuelve a ilusionar en el Torneo Apertura: las variantes que apronta Aguirre y una clara necesidad

Dos derrotas al hilo y tres partidos sin triunfos hablan del mal momento de Peñarol en este pasaje de la temporada 2026. La ausencia de Leo Fernández y el flojísimo rendimiento colectivo se dejan ver y el aurinegro lo sufre bastante, a tal punto que tiene hipotecada su chance de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y no la tiene tan fácil en el Torneo Apertura, aunque este sábado se le abrió una luz de esperanza.

Es por eso que tras el duro golpe del jueves con derrota por 2 a 1 ante Platense en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores, el equipo de Diego Aguirre apronta su partido de la fecha 12 de un Torneo Apertura que le vuelve a dar una oportunidad porque si gana, quedará a dos de Racing, que este sábado empató 1-1 con Defensor Sporting en el Parque Osvaldo Roberto.

De todas maneras, en el encuentro de este lunes frente a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo desde la hora 20:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV), el Carbonero tiene la obligación de sumar de a tres para no perder esa ilusión en el torneo local y sobre todo, para dejar atrás una mala racha que si se extiende, le puede traer problemas de todo tipo.

En tal sentido y con la clara meta de mejorar la pobre expresión futbolística de los últimos dos encuentros, Aguirre apronta cambios para dar vuelta la pisada ya que Peñarol suma tres encuentros sin victorias con un saldo de un empate —en Bogotá con Independiente Santa Fe por Copa Libertadores— y dos derrotas que se dieron ante Liverpool y Platense.

Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura. Foto: Estefanía Leal | El País

Además, en el Estadio Campeón del Siglo, el Mirasol suma tres derrotas consecutivas porque a las consumadas con el negriazul y el calamar, se le agrega la sufrida con Racing.

En el arco volverá a estar Washington Aguerre y seguramente se repita la línea de cuatro defensores con Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera ya que las variantes serán más adelante.

Habrá doble cinco con Eric Remedi junto a Jesús Trindade o Roberto Fernández y luego habrá que ver qué decisión toma el técnico: si pone tres volantes más adelantados, si utiliza dos por afuera o si apela al doble nueve. En cualquier escenario, Luis Miguel Angulo y Matías Arezo son números puestos.

Después habrá que ver si Aguirre repite con Eduardo Darias desde el inicio como ocurrió el jueves frente a Platense y si apela a Abel Hernández como titular en un doble nueve junto a Arezo.