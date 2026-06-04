Rigen nuevas tarifas del peaje en las rutas nacionales: conozca cuáles son los precios

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó en un decreto acerca de las nuevas tarifas del peaje en rutas nacionales, que comenzaron a regir el 1° de junio. Para autos y camionetas el costo de la tarifa básica quedó en $ 196,57, la de telepeaje en $ 167,00 y la tarifa de Sucive en $ 214,00.

Las tarifas marcadas en diciembre de 2025, antes del aumento, señalaban que la tarifa básica para autos y camionetas era de $ 190,20, para telepeaje $ 162,00 y la tarifa Sucive $ 207,00.

Nuevos precios del peaje. Foto: captura de pantalla de MTOP.

Por otra parte, para los tractores sin semiremolque y los ómnibus de hasta 25 pasajeros la tarifa básica será de $ 196,57, la de telepeaje $ 167,00 y la de Sucive $ 214,00, los mismos precios que para autos y camionetas.

Para vehículos o equipos de carga de hasta tres ejes y seis ruedas, vehículos de 2 ejes más remolque de 2 ejes sin ruedas duales adheridos al sistema de Telepeaje, y los ómnibus de más de 25 pasajeros, las tarifas serán de $258,50, $ 220,00 y $ 282,00, respectivamente. La mismas tarifas pagarán los vehículos o equipos de carga de tres ejes y más de seis ruedas.

Finalmente, los vehículos o equipos de carga de cuatro o más ejes, no tritenes, pagarán $ 527,78 $449,00 y $ 575,00 de tarifa y los vehículos o equipos de carga que sí sean tritenes pagarán $ 883,22, $ 751,00, y $963,00, respectivamente.

"Las referidas tarifas incluyen el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica", señalaron desde la cartera.

Ruta Interbalnearia. Foto: Archivo El País.

¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del lunes 1° de junio?

Desde las 00:00 horas de este lunes 1° de junio comenzaron a regir los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi. El mes pasado, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) habían anunciado un aumento del 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– para la nafta y supergás y del 14% para el gasoil con motivo del aumento en el precio del petróleo. En esta oportunidad el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería decidieron mantener el precio del supergás, aumentar 6% la nafta Súper y 7% el gasoil.

La nafta Súper 95 se incrementa 6% y pasará a valer $ 93,36 el litro desde el lunes (está en $ 88,03 actualmente). Respecto a la nafta Premium 97 (en $ 90,90 actualmente) pasará a valer $ 96.

En tanto, el gasoil 50 S aumenta 7% y pasará a valer $ 61,76 el litro desde el lunes (actualmente está en $ 57,72). El gasoil 10 S (estaba en $ 66,27) pasará a valer $ 70,91.

Por último, el supergás se mantiene en $ 101,26 el kilo, con un incremento de 7%. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.316,38 (sin costo de envío).