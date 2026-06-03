La inflación en Uruguay se acerca a la meta del BCU, luego que en mayo la suba de precios fue la mayor para ese mes desde 2018

La inflación en Uruguay se aceleró en los 12 meses cerrados a mayo, por segunda medición consecutiva, al ubicarse en 3,77% (desde el 3,16% en 12 meses a abril) y se acerca a la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%. En mayo el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,70%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, impulsado principalmente por el aumento de combustibles relacionado con la guerra en Irán.

El repunte de la inflación, se debe al conflicto bélico en Medio Oriente que llevó a un aumento en el precio del petróleo y en Uruguay a un ajuste del precio de los combustibles de 7% para las naftas y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo.

Así, la suba del IPC de 0,70% en el mes, es la más alta para un mayo desde 2018 cuando el incremento de precios de ese mes alcanzó a 0,81%.

El Central que había definido a comienzos de marzo una baja de su tasa de interés de referencia ("el precio del dinero" de 75 puntos básicos) al pasar de 6,5% a 5,75% para lograr que la inflación volviera a la meta, ya lleva dos reuniones consecutivas (el 21 de abril y el 26 de mayo) en las que la mantiene. La política monetaria suele tener cierto rezago (de tres a seis meses) para tener efecto.

Banco Central del Uruguay Foto: Archivo El País

En el período enero-mayo de 2026 la inflación acumulada es de 2,95%

Las principales incidencias del IPC en abril provienen fundamentalmente de las divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,15 puntos porcentuales), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,10 puntos), Transporte (0,31 puntos).

Desde abril, el INE incluye dos nuevos indicadores, derivados de la canasta de bienes y servicios, utilizada en el IPC general. Estos son el IPC de los bienes transables y el IPC de los no transables.

Estos indicadores "exponen la evolución de los precios de los bienes transables comercializables internacionalmente (importables/exportables) y, paralelamente, la evolución de precios de bienes y servicios no transables, consumidos localmente, que no se comercializan en el mercado exterior", explicó el INE.

Gente de compras caminando entre gondolas de supermercado Tata de Montevideo, consumo, ND 20220609, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal

Los precios transables aumentaron en mayo 0,44% y en los 12 meses cerrados a mayo subieron 1,65%.

En tanto, los precios no transables tuvieron en mayo un incremento de 0,35% y en los 12 meses cerrados a abril de 5,77%.

El INE también informa la inflación subyacente (excluye verduras, frutas, tarifas y precios administrados) que permite ver qué sucede realmente con los precios al quitar aquellos bienes y servicios que por su alta volatilidad pueden distorsionar el análisis. En mayo la inflación subyacente fue de 0,40% y en los 12 meses cerrados a mayo de 3,61%.