La inflación en Uruguay repunta y vuelve a la zona de tolerancia del Banco Central por el "efecto Medio Oriente"

La inflación en Uruguay se aceleró en los 12 meses cerrados a abril, tras cinco meses consecutivos de caída, al situarse en 3,16% y se volvió a ubicar dentro del rango de tolerancia (de entre 3% y 6%) del Banco Central (BCU) luego que saliera de él en los 12 meses a marzo (cuando estaba en 2,94%). No obstante, sigue por debajo de la meta del BCU de 4,5%. En abril el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,54%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes, impulsado principalmente por el aumento de combustibles relacionado con la guerra en Irán o también denominado "efecto Medio Oriente".

El repunte de la inflación, luego de la caída de los cinco meses previos, se debe al conflicto bélico en Medio Oriente que llevó a un aumento en el precio del petróleo y en Uruguay a un ajuste del precio de los combustibles de 7% en abril.

Surtidores de combustible en estacion de servicio Ancap de la rambla y Ejido, en Montevideo, ND 20250401, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El Central que había definido a comienzos de marzo una baja de su tasa de interés de referencia ("el precio del dinero" de 75 puntos básicos) al pasar de 6,5% a 5,75% para lograr que la inflación volviera a la meta, resolvió mantenerla el 21 de abril. La política monetaria suele tener cierto rezago (de tres a seis meses) para tener efecto.

Personas caminan cerca de la sede del Banco Central del Uruguay. Foto: archivo El País

En el primer cuatrimestre de 2026 la inflación acumulada es de 2,23%, la menor para ese período desde el primer cuatrimestre de 2009 (cuando había sido de 1,25%).

Las principales incidencias del IPC en abril provienen fundamentalmente de las divisiones: Ropa y calzado (0,04 puntos porcentuales del 0,54% del mes), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,09 puntos) y Transporte (0,31 puntos).

Este mes, el INE comenzó a incluir dos nuevos indicadores, derivados de la canasta de bienes y servicios, utilizada en el IPC general. Estos son el IPC de los bienes transables y el IPC de los no transables.

Estos indicadores "exponen la evolución de los precios de los bienes transables comercializables internacionalmente (importables/exportables) y, paralelamente, la evolución de precios de bienes y servicios no transables, consumidos localmente, que no se comercializan en el mercado exterior", explicó el INE.

Los precios transables aumentaron en abril 0,48% y en los 12 meses cerrados a abril subieron 1,28%.

En tanto, los precios no transables tuvieron en abril un incremento de 0,35% y en los 12 meses cerrados a abril de 5,86%.

El INE también informa la inflación subyacente (excluye verduras, frutas, tarifas y precios administrados) que permite ver qué sucede realmente con los precios al quitar aquellos bienes y servicios que por su alta volatilidad pueden distorsionar el análisis. En abril la inflación subyacente fue de 0,42% y en los 12 meses cerrados a abril de 3,45%.

¿Qué pasó en cada categoría del IPC en abril?

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas hubo prácticamente estabilidad de precios: 0,01% de variación en abril. Hubo aumentos en carne fresca, refrigerada o congelada de 0,82% (donde se destacan alzas en nalga de 3,31%, carne picada de 0,73% y asado de tira de 2,44% y bajas en cuadril de -2,17% y pollo entero de -2,09%) y leche, otros productos lácteos y huevos de 0,65% (con incrementos en precio en leche común entera de 2,17% y en queso muzzarella de 2,94%).

Pero, hubo baja de precios en frutas y frutos secos de 5,40% (con destaque en las reducciones de precios de mandarinas de -28,12% y limones de -15,26%) y en hortalizas, tubérculos y legumbres de 0,63% (donde resaltan las caídas de precios de tomates de -32,97% y espinacas, frescas o refrigeradas de -9,28%, y las subas en lechuga de +12,66% y zapallitos y zucchini de +26,42%).

En Ropa y Calzado hubo un alza de precios de 1,88% en abril. "La variación refleja, fundamentalmente, los aumentos de precio en el inicio de la temporada otoño-invierno en prendas para hombres (+1,46%), prendas para mujeres (+5,97%) y calzado para mujeres (+2,44%)", explicó el INE.

La división Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros combustibles tuvo un incremento de precio de 0,66% en abril que se explica básicamente por el aumento en el precio de supergás, recarga de garrafa (+6,99%).

En tanto, la división Transporte tuvo un aumento de precios de 2,98% en abril, producto del incremento en el precio de gasoil (+6,99%) y de nafta (+7,01%). Además, hubo aumentos en pasaje de avión (+17,94%).