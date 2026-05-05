El Grupo Banco Mundial y un fondo internacional invierten en una empresa uruguaya para expandir su capacidad productiva

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció un paquete de financiamiento para Arboreal, una empresa uruguaya que transforma madera proveniente de bosques gestionados de forma responsable en productos industriales y constructivos de alto valor agregado. El dinero que aportará la IFC más capital adicional movilizado de ILX Fund, permitirán a Arboreal expandir su capacidad productiva, fortalecer el conocimiento técnico y las capacidades locales para escalar su negocio, y responder a la creciente demanda regional de materiales de construcción renovables con menor huella ambiental, indicó el organismo en un comunicado.

"El paquete de financiamiento de IFC para Arboreal totaliza US$ 40 millones, incluyendo una inversión de US$ 20 millones por cuenta propia y US$ 20 millones adicionales movilizados de ILX Fund. Este financiamiento apoyará la producción de madera modificada térmicamente, reforzará prácticas de economía circular a través de soluciones como briquetas de biomasa, reduciendo así el desperdicio a lo largo del proceso productivo, y permitirá diversas mejoras adicionales en la planta de procesamiento", explicó el comunicado.

“Desde IFC tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de soluciones industriales que maximizan el valor de los recursos renovables, impulsan el desarrollo local, generan empleo de calidad y contribuyen a la descarbonización de múltiples cadenas de valor”, afirmó Manuel Reyes Retana, director regional de IFC para América del Sur. “Arboreal demuestra cómo los recursos forestales gestionados de forma responsable pueden transformarse en soluciones de alto valor con un fuerte impacto en el desarrollo”, agregó.

Edificio del Banco Mundial en Washington DC. Foto: iStock

“Esta transacción es un claro ejemplo de cómo el capital privado puede apoyar un crecimiento industrial alineado con objetivos climáticos en mercados emergentes”, señaló Manfred Schepers, CEO de ILX. “Nos complace asociarnos con IFC en esta operación, que demuestra cómo la combinación de certificaciones creíbles, abastecimiento responsable e innovación en materiales puede generar beneficios ambientales concretos, al tiempo que fortalece las cadenas de valor locales y la capacidad industrial en Uruguay”, añadió.

Además del financiamiento, IFC brindará servicios de asesoría estratégica para apoyar el desarrollo del mercado regional de soluciones de construcción sostenible, incluyendo análisis de demanda, marcos regulatorios y estándares de construcción que faciliten su adopción en América Latina.

“Esta inversión representa un paso muy importante para Arboreal. Nos permitirá expandir nuestra capacidad industrial en Uruguay, desarrollar soluciones de madera de mayor valor agregado y fortalecer nuestra proyección para atender la creciente demanda de materiales y sistemas constructivos más sostenibles en Uruguay, la región y el mundo. Valoramos mucho la confianza de IFC y su apoyo para seguir consolidando una plataforma industrial basada en innovación, empleo de calidad y uso responsable de recursos renovables”, afirmó Matías Abergo, presidente y co-fundador de Arboreal.

Construcción en madera de Arboreal. Foto: Arboreal.

Este proyecto se implementará entre 2026 y 2028 y contribuirá a la generación de empleo local a lo largo de la cadena forestal-industrial, con un aumento del 15% en el empleo directo y la creación de alrededor de 185 empleos adicionales entre puestos temporales e indirectos en actividades como transporte, logística, mantenimiento y cosecha.