La inflación en Uruguay vuelve a caer y sale de la zona de "tolerancia" del Banco Central tras 33 meses consecutivos

La suba de precios en Uruguay volvió a desacelerarse en los 12 meses a marzo por quinta medición consecutiva. Esta vez la inflación fue de 2,94% (en 12 meses a febrero había sido de 3,11%) y es la menor desde los 12 meses a agosto de 1956 (cuando había alcanzado 2,72%). Así quedó nuevamente por debajo de la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%, y salió del rango de tolerancia (que va de 3% a 6%) luego de 33 meses consecutivos en él. En marzo el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,41%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída de la inflación en los últimos meses la aleja de la meta de 4,5% del BCU. Ante ello, el Central definió a comienzos de marzo una baja de su tasa de interés de referencia ("el precio del dinero" de 75 puntos básicos, al pasar de 6,5% a 5,75%. La política monetaria suele tener cierto rezago (de tres a seis meses) para tener efecto.

Fachada del Banco Central (BCU). Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

El BCU tendrá la reunión de su Comité de Política Monetaria el próximo 21 de abril donde deberá decidir si continúa profundizando la baja de la tasa de interés o si la mantiene y espera a calibrar mejor los efectos de los recortes previos sobre la inflación y los impactos de la guerra en Medio Oriente.

En el primer trimestre de 2026 la inflación acumulada es de 1,68%, la menor para ese período desde el primer trimestre de 2009 (cuando había sido de 1,29%.

Las principales incidencias provienen de las divisiones: Transporte (0,10), Recreación, deporte y cultura (0,05), Servicios de educación (0,12), y, Seguros y servicios financieros (0,07).. Las incidencias se encuentran expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general.

¿Qué pasó en cada categoría en el mes?

En Alimentos y bebidas no alcohólicas hubo baja de precios en 0,05% en marzo. Entre ellos se destacaron las frutas y frutos secos que cayeron 4,04%. Se dieron bajas de precio en manzanas (-6,72%) y en peras (-13,36%), y aumentos en bananas (+2,26%)..

Las hortalizas, tubérculos y legumbres tuvieron una reducción de precios de 2,48%. Se registraron bajas en los precios de lechuga (-9,55%), papas, papines (-0,87%) y boniatos (-6,02%).

En tanto, en carne fresca, refrigerada o congelada hubo un alza de precios de 2,03% Se destacaron los aumentos en nalga (+2,62%), vacío (+4,27%), carne picada (+1,44%) y asado de tira (+6,31%).

En la categoría Transporte hubo un incremento de precios de 0,94% en marzo. Se observaron aumentos en automóvil o camioneta (+4,15%), en motos (+4,07%) y pasaje de avión (+9,12%). Estos últimos reflejan el efecto de la suba del dólar en el mes (que fue de 5,41% en marzo, la mayor para un mes desde marzo de 2020). Se destacó la baja de precio en combustibles para transporte personal, gasoil (-3,23%) y nafta (-1,16%). Estas últimas, impulsarán la inflación de abril al alza tras el reciente ajuste de combustibles de 7%.

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

En la categoría Recreación, deporte y cultura hubo una suba de precios de 0,97% en marzo. Aquí resaltó el aumento en paquetes turísticos al exterior (+4,20%).

Por su parte, en la categoría Servicios de educación hubo un alza de 3,16% en marzo. Se registraron aumentos en enseñanza preescolar (+4,02%), enseñanza primaria (+4,74%), enseñanza secundaria (+3,78%) y enseñanza de idiomas (+1,75%), asociados a los ajustes habituales ante el inicio de clases.

En tanto, la categoría Seguros y servicios financieros tuvo un aumento de precios de 1,18% en marzo. Esa variación se explicó, básicamente, por los incrementos en el precio de servicio de acompañante (+1,74%), en seguro de automóvil (+1,16%), en pagos por servicios bancarios y de casas bancarias (+2,52%) y en costo o renovación de tarjeta de crédito o débito (+2,43%).