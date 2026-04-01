Por el "efecto Medio Oriente" el dólar en Uruguay tuvo en marzo la mayor suba mensual en seis años

El dólar en Uruguay tuvo en marzo la mayor suba mensual en seis años por el “efecto Medio Oriente”. ¿Qué es esto? El conflicto bélico que comenzó con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a fines de febrero, impulsó no solo el precio del petróleo, sino también el del billete verde a nivel global y Uruguay no fue la excepción.

Esto se da por lo que en la jerga financiera se denomina “flight to quality”, que no es otra cosa que un “vuelo” que hace los inversores hacia activos de “calidad” ante la incertidumbre que genera un hecho como en este caso el del conflicto en Medio Oriente.

La moneda estadounidense es considerada todavía una moneda de refugio, pese a que hacia el futuro se discute su hegemonía.

En Uruguay el dólar aumentó en marzo 5,41% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de febrero) y terminó el mes en $ 40,48. Este incremento se da luego de siete meses consecutivos en que la divisa estadounidense cae en el mercado local.

A su vez, es la mayor alza mensual desde marzo de 2020, cuando se había incrementado 9,85% “punta a punta”. En aquella ocasión la fuerte suba se dio por el impacto que generó el covid-19 a nivel mundial y del que se tuvo noticia de los primeros casos en Uruguay el 13 de marzo de aquel año.

En lo que va del año, el billete verde se incrementa 3,7% y en los últimos 12 meses retrocede 3,9%.

Ayer la divisa estadounidense bajó 0,36% a nivel interbancario en el mercado local y se negoció en promedio a $ 40,48.

En la jornada, el dólar cotizó entre $ 40,43 y $ 40,55 y finalizó en $ 40,55, una baja de 0,25% con respecto al cierre del lunes.

En los 22 días de operativa que tuvo marzo, el dólar subió en 15 jornadas y retrocedió en las restantes siete.

La mayor cantidad de subas seguidas se dio entre el 17 y el 20 de marzo (cuatro días consecutivos al alza). Por su parte, la máxima variación diaria sucedió el 5 de marzo, cuando el billete verde aumentó 1,68%. En tanto, la mayor baja del mes se registró el 23 de marzo, con una caída de 0,66%.

Durante marzo el dólar se negoció en promedio en $ 40,258, un 4,38% por encima del promedio mensual de febrero.

En el mes, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron un total de 1.475 transacciones por un monto equivalente a US$ 814 millones. En particular, ayer se realizaron 54 transacciones por US$ 30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 10 centésimos ayer y cerró en $ 39,35 a la compra y $ 41,75 a la venta. En marzo, en relación al cierre de febrero, el dólar a la compra aumentó $ 2,20, mientras que la venta subió $ 2,10.

Región y mundo

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,30% y cerró en 5,2194 reales. En marzo el dólar en Brasil subió 1,36%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial cayó ayer 0,87% y cerró en 1.382,76 pesos argentinos. En marzo la divisa estadounidense en Argentina retrocedió 1,02%. El dólar blue cerró ayer en 1.410 pesos argentinos, un 1,1% menos que al cierre de febrero.

A nivel global, el Índice Dólar (que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas relevantes) bajó ayer 0,6% y finalizó el mes en 99,89 puntos. En marzo, aumentó 2,35%, explicado por el efecto de la guerra en Medio Oriente.

En tanto, el euro subió ayer a US$ 1,1519 tras la publicación de la inflación de la zona del euro, que fue menor de lo esperado pese a la guerra en Irán. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,1498.

La inflación de la zona del euro subió en marzo hasta el 2,5% interanual (1,9% en febrero), el mayor incremento desde enero de 2025, debido principalmente al encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán.

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

La energía se encareció en marzo un 4,9 % interanual, el primer incremento interanual desde febrero de 2025.

Estas cifras fueron más bajas de los esperado en los mercados pero pueden llevar al BCE a subir sus tasas de interés pronto.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades cerró en 76 puntos básicos.

Dólar en Argentina. Foto: La Nación / GDA.

Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En marzo el riesgo país subió 3 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio del mes en 5,87%, levemente por encima del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%). (Con información de EFE).